El representante de ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina), Jorge Cherro, explicó la grave situación que atraviesa el sector: “Prestamos el mejor servicio a más de 5 millones y medio de beneficiarios de PAMI, pero es una vergüenza que con la devaluación de los últimos meses sólo hayan aumentado los aranceles de las prestaciones un 4%, que aún no cobramos”.

“Como está planteada la situación, será imposible evitar el quebranto de muchas clínicas y sanatorios privados”, remarcó Cherro y enfatizó: “Las clínicas cada vez se endeudan más y les cuesta retener personal”.

Cabe destacar que lo que paga el Pami por aranceles prestacionales es muy inferior a lo que abona, por ejemplo, una Obra Social Provincial: mientras que por una neumonía el Pami paga 1/3 del valor de una obra social provincial, o en el caso de una práctica quirúrgica como una RTU de próstata el Pami, abona menos de la mitad que una obra social provincial.

“Los números son elocuentes las diferencias son enormes y así no podemos continuar”, exclamó Jorge Cherro y agregó: “De esta manera, no podemos cubrir los costos que la atención de los pacientes demanda. Las propias autoridades de Pami han reconocido que lo que pagan a las clínicas está muy por debajo del mercado, pero hasta el momento no han modificado la situación”.

En ese sentido, Carlos Regazzoni, director ejecutivo del PAMI, dio a conocer las irregularidades encontradas desde que asumió al frente del organismo, “pero ya pasaron 5 meses y las clínicas y sanatorios agonizan y sólo hay promesas en los medios de comunicación pero soluciones concretas ninguna”, sentenció Cherro.

“Según comunicó el mismo PAMI, la situación sería mucho más grave que lo que se da a conocer y las dificultades recientes en la provisión de medicamentos sólo es una primera manifestación de las dificultades que atraviesa ese Instituto”, dijo.

Asimismo, existen problemas en la entrega de prótesis que debe suministrar el instituto. Los proveedores dicen que no lo proveen porque el instituto no ha cumplido con los pagos.

Hay muchas prácticas que por normativa del propio PAMI se facturan por fuera del modelo PCA como cirugía de caderas o medicamentos especiales, rehabilitación y las mismas no se están pagando.

“De a poco, clínicas y sanatorios van perdiendo la capacidad de atender a los enfermos del instituto de jubilados. Basta señalar que el PAMI paga por una consulta médica sólo 65 pesos. Y con el comienzo del invierno, nadie sabe quien atenderá la demanda que se incrementa en esa época”, dijo Cherro.

“El panorama sigue siendo desalentador, y solicitamos a las nuevas autoridades que de una vez por todas se pongan al frente de esta situación y actúen rápidamente porque el cierre de clínicas y sanatorios está cada vez más cerca, pero lo más grave es que está en riesgo las salud de nuestros abuelos”, finalizó Cherro.