Un lector de PUNTONOTICIAS compartió una editorial luego de utilizar el servicio de transporte público de pasajeros de Mar del Plata.

Alejandro Daniel Sánchez remarcó “lo desamparados que estamos en Mar del Plata frente al (pésimo) transporte público”.

En principio se refirió al sistema de tarjeta por aproximación que en pocos días dejará de funcionar.

“Desde hace un tiempo impusieron un sistema de pasaje que es un incordio para la gente que no vive en la ciudad o no usa el transporte público habitualmente. Más allá de eso a la tarjeta hay que cargarle dinero y se va debitando a medida que se usa. Pero lo que se registra es la cantidad de dinero, no de boletos, de modo que si aumenta el pasaje uno tiene menos viajes. Esto es claramente un adelanto de dinero a los administradores de la tarjeta (la empresa UTE Libertador)”, destacó.

“Como si esto fuera poco la tarjeta tiene un costo, y supuestamente es intransferible a pesar de que en ningún lado (físico ni virtual) está registrado el nombre del titular de la misma. En el uso cotidiano la gente naturalmente tomó la costumbre de comprar un boleto a otro pasajero si se encontraba sin saldo al subir al colectivo”, agregó.

En cuanto a la implementación del sistema SUBE, este vecino cuestionó que “se puede obtener una tarjeta SUBE entregando la vieja tarjeta, pero EL SALDO QUE HAYA EN LA VIEJA TARJETA SE PIERDE, lo cual a mi entender claramente es un ROBO organizado”.

“Yo no soy usuario frecuente del transporte público, pero hace un par de días lo utilicé. Tuve una muy desagradable sorpresa al ver un cartel dentro del colectivo, en el que dicen que no se puede vender los pasajes a otros pasajeros. Tal vez tenga alguna explicación distinta. La única que a mí se me ocurre es que la empresa está tratando por todos los medios de ACRECENTAR SUS GANANCIAS ILÍCITAS, no permitiendo que los usuarios puedan agotar el saldo de sus tarjetas viejas, que como dije antes, es DINERO QUE EL USUARIO LE ADELANTO A LA EMPRESA”, enfatizó.

Finalmente, consideró “totalmente ilegal y vergonzoso que la Municipalidad de General Pueyrredon no tome cartas en el asunto en defensa de sus ciudadanos”.