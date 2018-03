En el último año la tasa de desocupación de los locales comerciales ubicados en los Centros Comerciales a Cielo Abierto ha ido decreciendo en comparación con el año 2016, siendo en promedio el 4,28% actualmente. A través del Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata se ha realizado un relevamiento sobre la tasa de desocupación de los locales comerciales ubicados en las arterias turísticas de la ciudad. Para el mismo se ha tenido en cuenta en total 1658 comercios ubicados dentro de los Centros Comerciales a Cielo Abierto, no incluyendo los comercios linderos a estos centros comerciales delimitados o que están dispersos dentro del resto de la ciudad. Cabe aclarar que el informe se refiere a la cantidad de unidades de locales cerrados en comparación con el total de locales de cada Centro Comercial a Cielo Abierto, independientemente de las dimensiones del mismo o metros cuadrados ocupados, y del personal empleado en cada uno de ellos. Por lo que este estudio no mide los puestos de trabajo perdidos en los cierres de locales ni los nuevos puestos de trabajo en la apertura de nuevos comercios, no teniendo por lo tanto relación con la tasa empleo. El estudio realizado en el primer semestre del 2016 había dado como resultado que la tasa de desocupación alcanzaba un promedio del 7,49%. Ese número fue disminuyendo lentamente ya que en el segundo semestre de ese mismo año fue del 6,95%; en el primer semestre del 2017 había la tasa era del 5,54% y a las mediciones realizadas al día de la fecha arrojan un porcentaje del 4,28%. Según la zona comercial relevada por el DESE los porcentajes difieren por distintas circunstancias. Una de las cuestiones analizadas fue la subida de los valores de los alquileres. Los aumentos más importantes se han dado en las zonas de Microcentro y Güemes lo que ha provocado el cierre de varios comercios. En comparación con el segundo semestre del año pasado la tasa de Güemes subió del 0,86% al 3,47%. Frente a este tema el 77% de los comerciantes opinan que los valores no están de acuerdo con la situación comercial y el 71% dijo que el porcentaje que tienen que destinar al pago es mayor al año pasado calculando porcentualmente el costo del alquiler con las ventas mensuales. El estudio muestra que en los últimos meses hubo una distribución de los comercios a zonas comerciales denominadas “barriales” como son Alberti, Constitución, San Juan, Tejedor y Talcahuano. Esta característica se ha dado ya que en esos Centros Comerciales los valores de los alquileres, en valores absolutos y relativamente por metro, son más bajos que los ubicados en las áreas comerciales “centrales” de la ciudad. Esto provoca como consecuencia que hoy tengan una menor tasa de desocupación. En el caso del Centro Comercial a Cielo Abierto de Alberti ha disminuido de un 4.50% en el primer semestre de este año a un 1,00%. La zona de Constitución que contaba con una tasa de desocupación del 5,56% hoy cuenta con 2,04%. Un análisis individual requiere el Centro Comercial a Cielo Abierto de Juan B. Justo ya que es la única zona relevada que su tasa de desocupación supera las dos cifras. Los comerciantes de la zona hacen hincapié para una mejora en el pedido de la instalación de luminarias peatonales, la eliminación del tránsito de los camiones, la sincronización de los semáforos, una mejora en el mobiliario urbano, etc. En el Centro Comercial a Cielo Abierto de Playa Grande se nota un aumento de construcciones edilicias tanto particulares, de oficinas como hoteleras que muestran la conversión de la zona adaptándose a ser un corredor comercial de día. A pesar de estos avances, los propietarios siguen pidiendo por el permiso de habilitaciones gastronómicas a los fines de ocupar las grandes superficies que antiguamente ocupaban los bares. Rubros con mayor presencia en la ciudad En los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto que funcionan en Mar del Plata el rubro con mayor presencia es el de indumentaria. Por ejemplo, en el caso de Juan B. Justo donde fueron relevados 251 comercios, el 62,5% corresponde a ese rubro; y en la zona de San Juan el 46% de los comercios. También rubros como gastronomía, kioscos, artículos del hogar y mercado tienen una importante presencia. En Playa Grande de 134 comercios que participaron de este informe, el 22% corresponde al rubro de la gastronomía, de igual manera sucede en Punta Mogotes donde ocupa un 25% de 48 comercios. En el Centro Comercial a Cielo Abierto Talcahuano hay una mayor variación de rubros presentes en la zona, el 27% corresponde a indumentaria, un 22% a mercado y luego varía entre un 6 y 2 por ciento en otros rubros como farmacia, veterinaria, ferreterías, librerías, relojería y gastronomía, entre otros. Es común a todos los Centros Comerciales un crecimiento importante del rubro de artículos para el hogar y decoración. Güemes es la zona donde más se ve este rubro donde hay 28 comercios que ofrecen este tipo de productos. En Juan B. Justo actualmente hay 6 comercios; en 12 de Octubre y Alberti hay 12 comercios; y en Playa Grande 7 locales.