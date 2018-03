El concejal del Frente Renovador y actual vicepresidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Lucas Fiorini, manifestó que “desde nuestro espacio participamos en reuniones en el deliberativo para se incluyan en la agenda de la transición temas relevantes para los vecinos, asimismo estamos dando una mano para que ésta etapa se lleve delante de la mejor manera posible”.

El ex candidato a intendente enfatizó: “hay que ayudar al nuevo ejecutivo para que se establezcan cuales son las prioridades de Mar del Plata en esta etapa que viene, en la que la gente se pronunció por un cambio en la gestión”.

En declaraciones al programa de radio “Tarde A Diario” el edil massista se refirió a su rol como representante. En tal sentido expresó que “seguimos trabajando en vinculación con los vecinos de diferentes barrios, con quienes estuvimos reunidos en diferentes ocasiones y nos están acercando a nuestro despacho, como lo hicieron esta semana los fomentistas del barrio General Pueyrredón, nóminas con requerimientos que son importantes y sirven para ir adelantándonos para que el nuevo ejecutivo pueda tomarlos en cuenta”.

“Tenemos un buen conocimiento de muchas de las problemáticas específicas que se nos plantea por parte de los fomentistas y sabemos que en estos últimos años ha habido carencias importantes desde lo genérico, por ejemplo cuando nos referimos al tema de la inseguridad que atraviesa todo Mar del Plata; pero también desde lo específico de cada uno de los barrios que también hay que conocerlas y la mejor manera de hacerlo es recorriendo la ciudad y hablando con la gente” agregó.

Tras ser consultado sobre la reunión que el concejal mantuvo esta semana en su despacho con dirigentes barriales el concejal expresó que su objetivo será “ayudar a los vecinos para que sus reclamos tengan mayor visibilidad ante el ejecutivo, claro está que la decisión final depende en muchos casos del intendente, pero nuestro rol como representantes del pueblo es estar cerca de los temas cotidianos de la gente, para solucionar aquellas cuestiones de educación, salud, seguridad o infraestructura que mejoren su calidad de vida”.

Fiorini resaltó que “un concejal si se mueve puede ser un buen vehículo para motorizar reclamos vecinales y lograr importantes soluciones. Nosotros en estos dos años hemos tenido muy buenos resultados acercando cuestiones al municipio, que a veces parecen pequeñas para algunos funcionarios comunales, pero para los vecinos que viven en el barrio son muy importantes“.

“Siempre dije que el rol del concejal es estar cerca de la gente y tener la humildad y el ejercicio de escuchar cuales son las prioridades de los vecinos para poder ser una buena polea de transmisión. Nosotros hace muy poco terminamos una campaña electoral que fue ardua y agotadora, pero ello no quita que hoy ya estemos trabajando con todas nuestras fuerzas en las cuestiones puntuales y cotidianas que requieren nuestros vecinos y no pueden sufrir más dilaciones”, concluyó el ex candidato a la intendencia de Sergio Massa.