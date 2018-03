La agrupación Perón Batán expresó su preocupación por la realidad en la que se encuentra inmersa la ciudad de Batán y criticaron la inacción del gobierno municipal. “El intendente no gestiona para Mar del Plata y menos para Batán”, afirmó el dirigente Carlos Krauth.

“Vemos con mucho desagrado el no poder contar con móviles policiales que funcionen, ya que se rompen a cada rato. Pareciera que la seguridad de Batán sólo le interesa a los vecinos que intentan por sus propios medios poner los móviles en condiciones”, manifestó.

Con relación al tema de Salud, sostuvo que “tenemos una cantidad de vecinos que necesitan ser mejor atendidos y no desde de lo humano, sino de lo edilicio. Necesitamos el hospital que quedó sin terminar y nos mienten diciendo cada vez que nos quejamos que ‘en 60 días empieza la obra nuevamente’”.

Más adelante, el dirigente batánense señaló que “es una vergüenza cuando hablamos de deporte. No tenemos potreros para nuestros chicos que quieren salir de la escuela e ir a patear y no pueden porque no hay donde ir. El municipio y el Emder brillan por su ausencia”, sentenció.

Ante el panorama inflacionario y de falta de empleo, Krauth remarcó que “este cambio en la economía, a nosotros en Batán nos perjudicó. No hay demanda de empleo en el Parque Industrial, te acercás a charlar con los empresarios y son muy críticos. Nadie quiere tomar gente y mantienen el personal con una esperanza cada vez más lejana de mejora. Los únicos perjudicados son nuestros jóvenes batanenses”, precisó.

Tras indicar que a la Delegación que no se le puede pedir ayuda, ya que no tiene recursos para sostener 542km2 y 50.000 habitantes, el vecinalista afirmó que “si el Intendente se dignara llamar a elecciones en Batán, el que ganara no podría ayudar a su ciudad”.

Ante lo expuesto, Carlos Krauth reclamó “ser representados por concejales nacidos y criados en Batán y que conozcan nuestra problemática”.

“Los partidos hacen caso omiso al pedido, ya que siempre son los mismos los que se quieren perpetuar en las bancas y no le dan espacio a nuevos candidatos. Hablan de unidad y ni siquiera les interesa lo que nos pasa. Sólo buscan nuestros votos para seguir sentados. Pero sí aprendieron a decir siempre Mar del Plata – Batán”, finalizó.