El Grupo “Dios los Cría” se crea en el año 1993. Está actualmente integrado por Pato Duhalde en Voz y Guitarra, Leo Pino en Guitarra, Antonio Torres en Guitarra, Tarugo Martínez en Bajo y Mariano Mendoza en Batería.

En el año 1996 editaron su primer álbum homónimo, grabado para Polygram con la producción artística de Tweety González; muy bien recibido por la prensa y obteniendo excelentes críticas, que aumentaron más la popularidad de la banda.

Entre sus actuaciones figuran: el festival “Monsters of Rock 96”, como teloneros de Ozzy Osbourne y Megadeth, y el “Festival Alternativo 97”, varias presentaciones en Cosquín Rock, Quilmes Rock y Festivales Alternativos en el Estadio de Ferro, junto a Marilyn Manson, Soda Stéreo, No Doubt, etc.

En 1998 lanzaron una edición limitada con material en vivo y demos, de lo que sería luego “Dios.com”, segundo disco del grupo, a la venta en 2001.

En medio de interminables shows tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires, tuvieron la convocatoria para el festival “Argentina en Vivo”.

En febrero de 2000, Leo Parin, baterista original, se alejó del Grupo para dejarle su lugar a Mariano Mendoza y Alfredo Martínez se convirtió en el nuevo bajista, reemplazando a Fabián Onofri.

En el año 2002 hicieron las aperturas del concierto de Red Hot Chili Peppers con más de 60.000 personas en el estadio de Ríver, y a La Ley, en el Luna Park.

En 2003 presentaron “Álbum blanco”, el tercero de Dios Los Cría, conteniendo canciones de mucha repercusión, como “Vendaval”, “Mi especialidad” y “Sub-América”.

En 2006, llega “Justo cuando nos estábamos quedando sordos” que fue registrado en los estudios Circo Beat, a cargo del Ingeniero Gustavo Iglesias, reconocido por trabajar junto a Babasónicos; siendo considerado por muchas personas como el mejor disco del Grupo, contando entres sus canciones: “Excepto lo que necesitás”, “Sin domesticar”, “La bestia” y “Nunca me acosté”.

A fines del año 2010, “Dios Los Cría”, bajo el lema “El cd está muerto, la música, intacta”. Dios Los Cría anunció que no editaría más discos, sino que lanzaría canciones sueltas desde la web, apostando a un mayor trabajo de difusión por parte de los fans de la banda. En diciembre de ese año lanzaron el primer tema, “MIL NOCHES DE LOCURA”. A mediados de Marzo empezó a sonar EPICA, que es considerada el nuevo himno de la banda, y para mediados de Octubre podrá escucharse una canción nueva titulado “ARTY”, desde www.soundcloud.com/diosloscria .

Pato Duhalde manifestó: “… sabemos que estamos en una nueva era de comunicación de la música. Entiendo en lo personal que el CD como formato es obsoleto y en vías de extinción, por lo tanto al eliminar el soporte, ya no es necesario escribir 10 ó 12 canciones para lanzar una obra. Cada canción es, en sí misma, una obra única. Estamos a favor de la libertad cultural y la idea es que toda la obra de “Dios Los Cría” esté disponible para ser descargadas gratuitamente desde diosloscria.com, para todas las personas que quieran escuchar y conocer la banda. Internet se presenta como un espacio sumamente democrático, donde la gente puede elegir por gusto y no por imposición. Los fans tienen hoy un rol super importante y activo, ya que son los encargados de distribuir el material y hacer conocidas las canciones, en un proceso que no deja de ser el boca a boca de siempre pero instantáneo y cibernético. La Banda y sus fans hoy se necesitan más que nunca…”.

En enero de 2012 Hugo D’Intino, guitarrista y uno de los fundadores de la banda, la abandona, convirtiéndose Leo Pino en el nuevo guitarrista.

La banda prometió lanzó este año un disco en vivo, el cual puede descargarse desde su página oficial completamente renovada y ha sido recientemente declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante por sus 20 años de trayectoria.