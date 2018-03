Las autoridades de las sociedades de fomento del Partido de General Pueyrredón, reclamaron en el Concejo Deliberante el pago de los convenios municipales adeudados por el municipio y denunciaron la existencia de graves problemas económicos y financieros a causa de la falta de recursos para seguir prestando servicios en sus barrios.

Durante el encuentro con concejales de diferentes bancadas, los fomentistas exigieron que el gobierno municipal se comprometa a presentar un cronograma de pago para abonar los fondos adeudados.

Para el próximo lunes, los fomentistas convocaron al Intendente, al Secretario de Gobierno y de Hacienda y al titular de Asuntos Municipales para que el oficialismo también se haga presente.

En este marco el presidente del bloque de concejales del Frente para la Victoria, Daniel Rodríguez, manifestó su preocupación por la ausencia de políticas destinadas a las diferentes Sociedades de Fomento de la ciudad.

“El gobierno no tiene claro que gestión desarrollará con los vecinalistas. En este tema como en otros vinculados a otras aéreas, el Departamento Ejecutivo no explicó cómo abordará política y económicamente el pago de las deudas. Bien vale aclarar que no solo es fundamental resolver lo que se le adeuda a los fomentistas, sino que hay que proyectar a futuro el funcionamiento de las Sociedades de Fomento”, destacó.

Al respecto, Daniel Rodríguez, recalcó en su alocución que “el retraso en los pagos de los convenios puede ocasionar además un conflicto jurídico laboral, dado que no solo las instituciones dejan de prestar servicios y adquirir insumos, además no pueden pagar los salarios del personal a su cargo. Si no hay y no se diagraman políticas para resolver esta situación, muchas instituciones barriales pueden colapsar. Creemos en consecuencia que es necesario futuras reuniones con las máximas autoridades del gobierno local.”

Por su parte, el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador, Dr. Lucas Fiorini, manifestó que “el estado municipal es el gran ausente en los barrios desde hace tiempo, y no puede ser que se sufra tanta desidia”.

“Faltan cuestiones elementales como pavimento, luminarias, cortes de pasto, limpieza, mejorar las salitas de salud, arreglar escuelas o más seguridad“, agregó el edil.

Fiorini agregó que “para nosotros es esencial desarrollar políticas de descentralización de la gestión, y en esto, las Asociaciones vecinales tienen un rol protagónico. Con un presupuesto municipal mayor a los 5.000 millones de pesos, resultan irrisorias las sumas que el ejecutivo debe abonar a las sociedades de fomento, montos que oscilan entre 15.000 a 20.000 pesos mensuales por cada una”.

Respecto a esas deudas que la comuna mantiene con las asociaciones vecinales Fiorini refirió que “de forma urgente deben pagarse las deudas y los montos que mes a mes se tendrían que entregar a las sociedades de fomento, sino en poco tiempo van a terminar todas quebradas y cerradas”.