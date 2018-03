Por tercer día consecutivo cooperativas de trabajo del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), junto a vecinos y vecinas de distintos barrios organizadas en Los Sin Techo, continúan con el acampe frente al Palacio Municipal. Se encuentran a la espera de que se les realice el pago por trabajos realizados. El jueves 22 de febrero el Intendente Carlos Arroyo se había comprometido a pagarles, pero al día de hoy eso no sucedió.

En horas de la mañana Hernán Alcolea, Director Municipal de Cooperativas y Mutuales, realizó declaraciones en Radio Residencias con relación a la situación de las cooperativas.

A esos dichos se refirió Martín García, referente del MTE: “No es verdad que no cumplamos con nuestro trabajo, los que no cumplen son los de la municipalidad. Las únicas casas que no podemos empezar son aquellas en las cuales el Municipio no cumplió con el relleno de los terrenos. Los que están en falta son ellos. Son una vergüenza, nos adeudan pagos por trabajos terminados, no dan la cara y le mienten a la gente”.

“El cinismo de Alcolea es increíble. Desde que asumió no hizo absolutamente nada, es un ñoqui. No ordeno ni organizó un trabajo, no dio ninguna solución a los problemas que enfrentamos las cooperativas como son los pagos del programa mejor vivir, la habilitación de los terrenos de Santa Rosa donde tienen que hacer los rellenos, mejorar la relación de los trabajos entre los entes y secretarias. Sólo se dedicó a armar un proyecto que es el trabajo de los concejales, no de él”, concluyó García quien también es parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).