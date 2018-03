No fue el debut esperado de Alvarado en la Copa Argentina 2017, porque más allá de haber hecho un partido aceptable, con muchos cambios respecto al equipo que había jugado el viernes, se encontró con un rival que tuvo una alta efectividad, perdió 3 a 1 y ahora deberá revertir la serie la próxima semana en Mar del Plata.

Defensores de Belgrano aprovechó sus ocasiones y sacó una buena ventaja en la ida de la primera fase eliminatoria de los conjuntos del Federal A.

De no haber sido por el centro de Ponce que Coronel buscaba para definir, Gastón Martínez lo tocó de atrás, Viñas sancionó el penal y Nouet lo canjeó por gol, poco se habría hablado de un primer tiempo en el que los dos equipos mostraron buenas intenciones pero tuvieron poca profundidad y las situaciones de gol se pueden contar con los dedos de una sola mano.

Apenas iban 6′ cuando Defensores se puso en ventaja y, de ahí al cierre, apenas si el local volvió a inquietar con un tiro libre de De Souza que Rodrigo Barucco alcanzó a cachetear cuando Torrent aparecía por el segundo palo. Del lado de Alvarado, la más clara fue una ocasión que generaron entre Susvielles y Uribe, que el exAldosivi perdió ante Dobboletta que sacó con esfuerzo al córner.

Antes, durante y después, predominó un juego atildado, con búsqueda de elaboración, precisión, pero hasta tres cuartos de cancha. Allí, todo se diluía y la participación de los arqueros fue escasa.

El complemento fue otra cosa. Con el mismo ritmo, pero con más situaciones. De entrada nomás, Alvarado se lo llevó por delante y Uribe tuvo el gol tras ganarle bien con el cuerpo a Mondino, definió suave y Mignaco despejó sobre la línea. El juego se desarrollaba en campo local, pero en la primera que pudo salir y atacar, no perdonó. A los 10′, cuando era todo del “torito”, Fernando Torrent aplicó un golpe para estirar la ventaja a dos.

Tocado en su orgullo, el equipo de Gustavo Noto salió rápidamente y tuvo el descuento en la cabeza de Juan Ceballos que apareció por sorpresa y le sacó pintura a uno de los palos. El “enano” y Gabriel Compagnucci eran los dos más importantes a la hora de atacar y el ingreso de Molina también le dio mayor profundidad a Alvarado que alcanzó la igualdad por intermedio de “Gaby”, a los 28′. El “torito” se ilusionó con repetir lo que había pasado el viernes, pero a favor. Sin embargo, eso duró poco, ya que dos minutos más tarde, otra vez Torrent se hizo presente para devolver la ventaja a dos: 3-1.

Encima que los hizo en un arco, el delantero de Defensores tuvo una buena intervención para ahogar lo que podía ser un nuevo descuento de Alvarado que, en los minutos finales, fue como pudo y no le alcanzó. La derrota no es definitoria ni mucho menos, pero genera un dolor de cabeza porque otra vez se recibieron tres goles, al igual que lo que había pasado en Carlos Casares. Lo positivo otra vez fue estar a la altura de las circunstancias y mostrarse, en gran parte del encuentro superior al rival, aunque nuevamente no fue suficiente para poder festejar el primer triunfo en lo que va del año.

Síntesis

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) (3): Juan Dobboletta; Jorge Zules, Diego Mondino, Leonardo Mignaco y Fernando Ponce; Pablo Saucedo, Walter De Souza, RodrigoFreites y Fernando Torrent; Franco Coronel y Matías Nouet. DT: Héctor Storti.

Alvarado (1): Rodrigo Barucco; Emanuel Urquiza, Matías Presentado, Gastón Martínez y Mauro Castro; Gabriel Compagnucci, Damián Luengo, Nicolás Fassino y Juan Ceballos: Braian Uribe y Joaquín Susvielles. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 12′ Francisco Molina y Juan Gáspari por Fassino y Luengo.

Goles: PT 6′ Nouet, de penal (DB); ST 10′ Torrent (DB), 28′ Compagnucci (A) y 30′ Torrent (DB).

Árbitro: Nahuel Viñas, de Alcorta.

Estadio: Salomón Boeseldín.

Sebastián Lisiecki – Prensa Club Alvarado