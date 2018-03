El secretario de Economía y Hacienda, Daniel Perez, brindó detalles de los costos que insumirían a la municipalidad la puesta en vigencia de la Policía de Prevención Local.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), el funcionario explicó que la comuna tiene que financiar la estructura de construcción de esta fuerza que queda circunscripta a un cargo de subsecretario que harás las veces de jefe civil y nueve direcciones, de las cuales siete tendrán relación directa con el personal que se va a formar.

“Esto implica una erogación de 413 mil pesos mensuales que si se lo traslada al ejercicio del próximo año da una cifra cercana a los 6 millones de pesos anual”, precisó.

En cuanto a las partidas que deberán destinar hasta fin de año para la contratación del personal directivo, Pérez precisó que los fondos surgirán de la reasignación de partidas que no se van a ejecutar de otras dependencias.

Consultado acerca de si el municipio estaba en condiciones económicas de afrontar este convenio con la Provincia, el titular de Hacienda señaló que “sin dudas se trata de una erogación adicional, no obstante pensar que al municipio el hecho de incorporar unos 700 efectivos con una formación específica le significará unos 6 millones de pesos anuales, para lo que es la realidad de nuestro municipio, en término de costo beneficio no hay dudas”.

Acerca de si la creación de la Policía Local obliga a diagramar un incremento de tasas mayor al previsto para el próximo ejercicio, Pérez declaró que “seguramente habrá que trabajar mejor las distintas erogaciones que se planifiquen para el ejercicio 2015 y hacer lugar para que ese gasto esté contemplado en el presupuesto”.

No obstante, manifestó que no les modifica los planteos de proyección del presupuesto (no bajará de los 3 mil millones de pesos), la incorporación de una partida de 6 millones de pesos.

Por otra parte, en la actualidad el municipio está destinando fondos para el Comando de Prevención Comunitaria.

“Los vehículos fueron adquiridos por la Provincia, traspasados al municipio y el costo de mantenimiento y combustible los afronta el municipio y el año próximo mantendrán su vigencia ya que se trata de convenios distintos”, explicó.