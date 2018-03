El presidente del Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata, Martín Merlini, destacó la posibilidad que a fin de año el puerto local sea incluido en una ruta de cruceros, aunque aclaró que no se utilizará la Terminal de Cruceros.

En diálogo con Vencedores y Vencidos (FM96.3ClubRadio), Merlini señaló que hay una buena perspectiva con la intención de la empresa Alteza Cruises, la primera nacional del sector, de incluir a Mar del Plata entre sus rutas, que incluyen también Uruguay, Brasil, el sur argentino y chileno y hasta la Antártida.

Cabe destacar que, lo hará con un buque más pequeño que las principales firmas extranjeras que hoy operan, como MSC Cruceros o Costa Cruceros, para lo cual desde el Consorcio Portuario están buscando el lugar apropiado para amarrarlo.

En ese sentido, Marlini aclaró que “no se va a usar el edificio que se construyó en un sector de la escollera norte, porque ese lugar no está habilitado y eso refleja que no se previeron ciertas cosas a la hora de encarar esa obra“.

El funcionario indicó que ese sector del puerto presenta bajo calado y no cuenta con permisos y se deben gestionar autorizaciones en materia de seguridad, entre otras medidas, para que se pueda habilitar.

“En la actualidad, el puerto tiene un lugar habilitado para la recepción de buques de bandera extranjera como es la Sección 8-9 donde se ubican los buque portacontenedores y estamos gestionado ante Prefectura la posibilidad de atracar ese crucero en ese lugar“, indicó Merlini.

En otro tramo de la charla, el titular del Consorcio remarcó que “el puerto de Mar del Plata no puede recibir grandes cruceros porque sus condiciones no lo permiten“.