El intendente Carlos Fernando Arroyo presentó “Cuándo llega”, la aplicación que permite conocer en tiempo real el arribo de colectivos del transporte público de pasajeros a cada parada. “Se trata de una herramienta muy práctica y simple de utilizar. Es el ingreso de Mar del Plata a una nueva etapa, en algo que nunca tuvo”, afirmó el Jefe Comunal.

Junto al secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y el subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, el Jefe Comunal encabezó un acto en Olavarría y Rawson – en la parada de colectivos de la línea 571 –, donde remarcó que “hemos pensado en una aplicación fácil utilizar para los usuarios de todas las edades, para que todos tengamos la posibilidad de saber cuándo llega el colectivo y no tener que perder tiempo en la parada”.

El Intendente también afirmó que “este sistema ha sido elaborado íntegramente por el Departamento de Informática y nos va a permitir saber cuánto tarda en llegar un colectivo a la parada. Esto significa varias cosas: la primera, seguridad. La persona no va a tener que estar mucho tiempo en un lugar esperando que llegue la unidad. Así sabrá con exactitud cuándo llega. El segundo, con el clima de invierno en Mar del Plata, no es un tema menor no estar sometido al viento o al frío en tiempos extensos”.

En este contexto, Arroyo añadió que “esta novedad es también un preanuncio de algo que vamos estudiar: el boleto por tiempo. Este sistema tecnológico nos va a permitir, entre otras cosas, hacer el boleto combinado, el traspaso de un servicio a otro”.

El Intendente también anunció que habrá una segunda parte de este proceso que “consistirá en saber qué colectivo tomar para llegar a un punto determinado. Se trata de un trabajo enorme que llevó mucho tiempo, pero afortunadamente en esta gestión la Municipalidad logró llevarlo a cabo”.

“La ciudad verá el cambio, a partir de ahora, con este nuevo mecanismo”, advirtió el Intendente antes de resaltar, en la misma sintonía, el trabajo hecho por la Subsecretaria de Transporte y Transito que dirige Claudio Cambareri: “Hicieron un inventario de todas las paradas, una por una, se hizo un estudio pormenorizado que no se había hecho nunca para calcular los tiempos y los espacios”.

VICENTE: “ES EL PRIMER PASO PARA TENER MEJOR INTEGRADO EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS”

A la vez, Vicente aportó que “es el primer paso para tener mejor integrado el transporte público de pasajeros, porque vamos a continuar trabajando en el uso de herramientas tecnológicas para brindar mayor certeza y bienestar a los usuarios. Es una aplicación gratuita, diseñada íntegramente por personal municipal”.

“Se está diseñando desde la Municipalidad una continuidad de la iniciativa, en este caso, ‘Cómo llego’, para saber cómo se unen los distintos puntos de la ciudad de acuerdo el lugar donde está ubicado el usuario”, adelantó el Secretario de Gobierno.

UNA APLICACIÓN ÁGIL Y FÁCIL DE USAR

El subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, remarcó que “hemos trabajado muchísimo con todas las áreas de la Municipalidad, como Informática y Telecomunicaciones, la Dirección de Prensa, además de la DirecciónGeneral de Transporte”.

“El usuario, en la aplicación de su celular o través de la web municipal, elige la línea que quiere utilizar, la dirección donde está ubicado e inmediatamente sabe en cuánto llega el colectivo. No solo sabrá el colectivo que estará arribando en primer lugar, sino también los dos posteriores. Es un trabajo que facilitará muchísimo al usuario en términos de seguridad”, indicó el funcionario municipal.

“Lo hemos probado muchísimo. Este es el resultado de un trabajo en equipo entre el sector público, a través de distintas áreas municipales, y el privado, como las empresas 25 de Mayo, Batán, UTE y EFISAT”, agregó Cambareri.

En este contexto, el funcionario municipal también precisó que “en la aplicación, que se puede descargar para los teléfonos, también se pueden ver todos los puntos SUBE para cargar la tarjeta. A la vez, hay un mapa virtual con los recorridos de los colectivos”. En tanto, en la versión web, también “se podrá saber dónde por dónde está circulando la unidad a utilizar”.

Para despejar todo tipo de duda, comunicarse vía mail a: cuandollega@mardelplata.gob.ar . “Cualquier ciudadano podrá hacer llegar su sugerencia”, aclaró.

SEGUNDA ETAPA: CÓMO LLEGO

“Informática está trabajando en una segunda etapa. Hay un trabajo denodado por parte de todos los ingenieros y operadores, creando la aplicación ‘Cómo llego’, que permitirá saber qué colectivo tengo que tomar para ir de un lado a otro o dónde se tiene que hacer un trasbordo”, agregó Cambareri.

“La Municipalidad tiene un gran equipo de informática con Rodolfo Castillo (director) y Martín Baulo (jefe de Departamento de Sistemas – dependiente de la Dirección de Informática de la Municipalidad-), y lo bueno de todo esto es que la aplicación está hecha por personal municipal de planta, de carrera”, contextualizó el funcionario municipal.

Durante todo este tiempo de trabajo, desde el Municipio se realizó un relevamiento de todas las paradas de colectivos en General Pueyrredon, como también todos los recorridos de colectivos y sus alternativas. “Insisto en el trabajo en equipo entre el sector público y privado. Si bien se demoró un poco el lanzamiento de la aplicación porque las empresas tuvieron que invertir en una mejor señal de Internet en las terminales de colectivos”.

“La apps se encuentra disponible para su descarga en Google Play, para los teléfonos con sistema operativo Android, y en Apple Store para teléfonos iPhone, como también ingresando en el sitio web de la Municipalidad:www.mardelplata.gob.ar/cuandollega”, concluyeron