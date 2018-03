defensoría pueblo

Ante la falta de definiciones con relación al pago anual de la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon solicitó que se garantice a los vecinos de que habrá posibilidad de utilizar dicha modalidad, más allá de la fecha de emisión de las facturas.

“La gente está desconcertada. Se le envió ya la boleta para las tres primeras cuotas mensuales. En un folleto se informó asimismo que los contribuyentes recibirán en los próximos días los comprobantes correspondientes a los próximos vencimientos como asi también para la opción de pago de la cuota anual anticipada, pero cuando consultan en las oficinas de la Agencia de Recaudación Municipal nadie les confirma de que existirá dicha opción, que es un derecho del contribuyente”.

Por tal motivo, en la espera de la opción de pago anual, hay mucha gente que no está pagando las primeras cuotas, y no es lógico que después se les diga de que no existe tal opción.

Por eso pedimos que se mantenga el sistema de pago anual, aunque pueda liquidarse después de aprobado el Presupuesto municipal, lo que evitaría asimismo, los engorrosos ajustes posteriores que se han emitido en años anteriores.