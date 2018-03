La secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, señaló que luego del temporal que afectó a Mar del Plata hace veinte días atrás, fueron relevadas más de 1200 viviendas en el Partido de General Pueyrredon.

En diálogo con Vencedores y Vencidos (FM 91.7), advirtió a los “inescrupulosos que recibieron colchones y los están vendiendo”, que se le dará intervención a la Justicia.

“En las últimas semanas recibimos denuncias sobre algunos inescrupulosos que recibieron colchones y los están vendiendo”, reconoció Baragiola.

Al respecto, la funcionaria sostuvo que “cuando detectemos dirección de esas personas, donde viven, nombre, apellido, directamente la denuncia va a la Justicia. Vamos a recorrer las plazas donde venden los productos que entregó la Provincia y el municipio, y tenemos gente en los barrios que nos pasan las denuncias, así que directamente la Fiscalía se encargará, y a partir de ahí se trabajará de otra forma”.

Baragiola no ocultó su indignación por esta actitud de algunas personas: “no puede ser que piden porque se inundaron y cuando vos le llevas los insumos que necesitan terminan vendidos en una plaza o a través del Facebook, no corresponde”, sostuvo la funcionaria radical.

“El Gobierno Nacional, Provincial o Municipal tiene un característica muy distinta a otros Gobierno, los productos que envían no están marcados, no dicen ‘Provincia de Buenos Aires, Gobernadora tal o Intendente Tal’, son para la gente y en ese concepto es lo que se entrega, lo que pasa es que, lamentablemente, en este mundo hay de todo, y tenés vecinos muy buenos como también los que se aprovechan y no les importa que sus pares estén con problemas, y lo que llega a sus manos lo venden y esto no corresponde”, añadió.