derechos niñez

La iniciativa surgió por primera vez hace 10 años en Córdoba y se replica en cada vez más puntos del país. La jornada comenzó en la Plaza Rocha con un alegre y colorido festival artístico del cual fueron parte varias murgas y grupos de rap, para concluir con una movilización hasta el Palacio Municipal.

Al respecto, Pato Porzio -integrante de la Juventud Rebelde y de la Comisión Organizadora de la Marcha de la Gorra- expresó: “Salimos a la calle porque no queremos más violencia policial, no tiene que haber ni un pibe menos por gatillo fácil ni por la droga. Salimos para demostrar que no somos peligrosos, queremos crecer y trabajar. Además marchamos para que nos dejen de discriminar y que el Estado genere políticas públicas de promoción de derechos en los barrios”.

Desde la organización de la Marcha de la Gorra denunciaron que hay un “aumento de la cadena represiva por sobre ausencias del Estado en el sistema de promoción y protección de derechos de la niñez y juventud”, explicando que eso lo ven en los barrios y surge del presupuesto: “Concretamente en la provincia de Buenos Aires mientras se asigna $1 a niñez, van $156 a seguridad. Eso solo aporta a más violencia, a criminalizar y estigmatizar”.

Eugenia Tommasi -de Patria Grande en la Comisión Organizadora- concluyó refiriendo: “Tenemos en claro que esta marcha y sus objetivos son a largo plazo, es la marcha que comienza hoy y que no termina hasta que cada niño y niña tenga garantizado un presente digno pero todo un futuro feliz“.