El secretario general electo del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, lamentó la decisión que adoptó la empresa Carrefour que comunicó el despido de diez trabajadores, en el marco de un plan de ajuste que incluyó la versión del posible cierre de una de las sucursales ubicadas en el microcentro.

En diálogo con el programa PUNTOCLUB (FM 96.3), el dirigente mercantil remarcó que esta cadena de capitales franceses “si fueron tan corajudos para mantener los precios tendrían que tener la misma actitud para mantener al personal que tanto le ha dado en Mar del Plata“, en clara alusión a un plan de precios que la firma impulsa a nivel nacional.

Bianchi reconoció que esto se da dentro de un contexto complejo en materia de consumo, “esta firma ha cerrado una sucursal en Mendoza, tres en Capital Federal y ha efectuado despidos a los largo de todo el país”.

En el caso de Mar del Plata ascienden a diez los despidos y por eso desde el Sindicato solicitaron una audiencia para esta semana en el Ministerio de Trabajo donde exigirán la reincorporación de los empleados.

“Por otro lado hablamos telefónicamente con directores de la empresa para que se den cita en la ciudad, algo que se produjo el viernes pasado y podemos decir que hemos logrado una tregua en materia de despidos hasta que nos reunamos en el ministerio e intentaremos resolver este conflicto“, explicó.

No obstante, el dirigente mercantil afirmó que “los despidos están efectivos y vamos a pedir la reincorporación. La empresa no se aparta de la ley de contrato de trabajo, han depositado las indemnizaciones, pero nosotros no hablamos de la cuestión legal sino de un profundo acto de injusticia que se da en medio de una complejidad en materia de empleo que hay en la ciudad, más allá de las explicaciones económicas que da la empresa”.

El referente del Sindicato de Empleados de Comercio expuso que la empresa Carrefour “tiene la intención de ajustar aquellas bocas que no tienen la ecuación económica que a ellos no les son favorables”.

Ante los rumores del posible cierre de la sucursal de la calle Catamarca, Bianchi indicó que “ellos hacen números y aquella sucursal que da saldo negativo no tienen problema de tomar la decisión de cerrarla. Por eso, los delegados y compañeros aceptan que se reubiquen algunos empleados en el hiper, en función de sostener las fuentes de trabajo. Es uno de los elementos que pusimos sobre la mesa para intentar frenar la ola de despidos“, aseveró.