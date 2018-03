“Llama la atención que se suceda un tema tras otro, siendo que lo que aquí se afecta es la transparencia. Por eso no podemos dejar de lado la lucha contra la corrupción, la modernización del Estado y pensar que una nueva política es posible”, dijo el concejal Ariel Ciano en referencia a los últimas noticias que involucran a funcionarios del gobierno nacional en distintos hechos “que deben ser investigados a fondo”, expresó el presidente de bloque y agregó: “En esta línea es que entendemos que el intendente Arroyo debería manifestarse en forma clara y precisa sobre el pedido de adhesión al decreto presidencial que efectuamos formalmente, cumpliendo con uno de los grandes reclamos ciudadanos que tiene ver con transparentar la labor política”, señaló.

De todos modos, Ciano remarcó que “más allá de cualquier parentesco, lo importante es la idoneidad de las personas nombradas, para que no ocurran situaciones como la recientemente conocida del subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien habría ocultado más de un millón de dólares en una cuenta bancaria en el exterior, algo que daña la imagen del país en momentos dónde se espera la tan atrasada lluvia de inversiones”, afirmó el ex fiscal y además puntualizó: “La justicia debería actuar de oficio ante la presunta comisión de un delito de lavado de activos y/o evasión como habría cometido Díaz Gilligan al haber ocultado más de un millón de dólares en Andorra”.

El concejal, también se refirió a lo sucedido con el ministro Triacca de quien más allá de que continúe o no en el cargo, siendo ésta una decisión del presidente Macri, “resulta igualmente repudiable que tenga una empleada en negro, nombrada en un sindicato y a la que maltrato verbalmente, algo que todos pudimos escuchar tras la difusión de un audio de Whatsapp. En definitiva, queremos que no sólo se debe plantear esto en un decreto sino que la ética pública también se debe ejercer”, expresó el abogado.

Por último, el ex presidente del Concejo Deliberante se refirió a la situación en la ciudad, en la que consideró que “el intendente Arroyo debería adherir al decreto, no sólo porque con Macri y Vidal son del mismo partido, sino que además fue la gobernadora una de las primeras en hacerlo; aunque lamentamos que en la administración nacional hasta ahora, solo hayan renunciado 12 funcionarios de los miles que tiene el estado. De igual forma, la idoneidad no la da el parentesco, vale tan solo como ejemplo el caso de Diaz Gilligan a quien aún siguen defendiendo, dejando en claro que desde el gobierno dicen una cosa y terminan haciendo otra”