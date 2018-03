En un operativo integral, con la participación de Tránsito, Contralor y Cargas, desarrollado en Bronzini al 3800, se secuestraron dos camionetas utilitarias que no tenían habilitación para traslado de personas con discapacidad y también un auto particular. En Batán, en tanto, se detectó a otros dos autos y una moto, sin la documentación necesaria para circular.

Por la mañana, la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, a cargo de Claudio Cambareri, se hizo presente en calle Bronzini, a metros del cruce con Formosa. Se montó allí un operativo integral que arrojó grandes resultados.

La División Contralor secuestró dos camionetas tipo Traffic. Una de ellas, tenía la numeración que estaba asentada en otra unidad, mientras que la restante, estaba ploteada como ambulancia, pero no cumplía esa función. A pesar de su aspecto exterior, no tenía el equipamiento interno para trasladar enfermos o heridos y estaba trasladando a unas personas con discapacidad a un hogar de día, de Azcuénaga y Entre Ríos, para lo cual no tenía permiso alguno.

Se inspeccionaron 8 taxis, 6 transportes para personas con discapacidad, 5 transportes escolares, 7 remises habilitados, 2 ambulancias, 2 coche escuela que realizaban sus prácticas por allí, 2 unidades dedicadas a las excursiones y 3 servicios privados de traslado de personal. Fueron cinco las actas de constatación realizadas, todas por problemas de documentación y tres las intimaciones a realizar distintas reparaciones.

Tránsito, en el mismo lugar, revisó la papelería y elementos de seguridad de 162 automóviles y camionetas. En este caso, el total de actas fue de 55 y hubo un secuestro, a un Renault 9 blanco que carecía de cédula verde, VTV y el conductor no tenía licencia.

Por su parte, el Departamento de Cargas, interceptó a 21 vehículos dedicados a los más variados rubros. Se detectaron cuatro unidades que se hallaban trabajando sin habilitación municipal.

REMIS ILEGAL

Otro grupo operativo, en tanto, se abocó a la detección del transporte ilegal, una lucha que es diaria y continua.

En la zona del Materno Infantil, se procedió al secuestro de un Fiat Regatta de color celeste que estaba dejando pasajeros para su atención médica.

EN BATÁN

El personal del Destacamento Batán dividió su accionar entre la zona céntrica de esa ciudad y la intersección de calle 35 y Colectora.

Se procedió al secuestro de dos automóviles y una moto, los tres con problemas de documentación.

En este Operativo, se controlaron 39 unidades, con un total de 11 actas de constatación