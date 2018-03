discriminación

Los niños con altas capacidades siguen siendo una deuda pendiente para el Estado y la sociedad argentina. Por lo menos, así lo evidencia una vez más, el proyecto de ley que contiene un Plan Maestro para la educación, que nada dice de estos niños.

Los niños talentosos, precoces y superdotados alcanzan a más de un 15% de la población escolar, según los test estandarizados mundialmente. Los mitos instalados en la sociedad no permiten visualizar que se trata de estudiantes vulnerables y que precisan ayuda.

Según los especialistas, este grupo de niños necesitan una atención especial en el aula, como única forma de garantizar su pleno desarrollo y bienestar. En este sentido, en todo el mundo y en el artículo 93° de la ley Nacional de Educación, se indican como acciones a tomar la aceleración, el agrupamiento y la adecuación curricular. Pero en la Argentina, a pesar de que la legislación está vigente desde el 2006, no se cumple.

El proyecto que será enviado al Congreso menciona metas estratégicas, con el fin de mejorar sustancialmente la educación del país y dejar atrás los resultados negativos de la evaluación “Aprender”. Por ejemplo, en el apartado sobre la justificación del plan se señala que “en la actualidad, 5 de cada 10 estudiantes no finalizan la educación formal obligatoria”. Paradójicamente, la mitad de los niños con mayor potencial de nuestro país fracasan en la escuela.

“Los niños talentosos, precoces y superdotados no tienen lugar en la escuela. Aprenden de una forma diferente y necesitan un abordaje específico. Cuando eso no sucede es común que experimenten desmotivación, desgano, soledad y falta de identificación con sus pares, no logrando desarrollar hábitos de estudio necesarios para seguir avanzando en el ámbito educativo. Así se desperdician niños con gran potencial, que no logran desarrollar su talento/s y paradójicamente, fracasan, y no solo en lo académico”, menciona Laura Díz, miembro de la Comisión Directiva de Padres Embajadores ACI.

Pero además la falta de atención a sus necesidades específicas provoca serios problemas de conducta, bullying y diagnósticos erróneos, entre otros.

Padres Embajadores ACI es un grupo de padres de todo el país unidos para la concientización y puesta en acción de medidas que contemplen las necesidades de estos niños. Por eso, junto a otras organizaciones que trabajan por el mismo objetivo, se entregará un petitorio a las autoridades educativas para que incorporen las altas capacidades en el Plan Maestro.

Las entidades que se sumaron esta iniciativa junto a Padres Embajadores ACI son Creaidea, Alta Inteligencia Jujuy, Fundación para la Evolución del Talento y la Creatividad (Fetc), Cerebremos Rosario, Paula Irueste, Patricia Alba (ex Alta Intelegencia Jujuy), Victoria Liberatore, Patricia Simao y Roberto Liebhaber.