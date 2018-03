Lo dijo el diputado provincial Maxi Abad tras el discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la gobernadora María Eugenia Vidal ante la Asamblea legislativa de la provincia de Buenos Aires.

La gobernadora María Eugenia Vidal inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires con un discurso centrado en las prioridades políticas de su gestión y en los desafíos a enfrentar en los próximos años.

En tal sentido, una vez finalizada la Asamblea legislativa, el diputado provincial Maxi Abad dijo: “El cambio ya no es abstracto, ni promesa. Hoy puede verse en las expresiones mínimas, y en los grandes acontecimientos, como el del inicio del ejercicio legislativo”.

“Durante años escuchamos discursos plagados de la palabra esperanza, pero que transmitían frustración y desconfianza. Hoy la esperanza se compone de planificación de gestión. Es tangible, estuvo en las paritarias, en el presupuesto que fue fruto del diálogo sincero, y en un plan de obras públicas que va a darle un salto a la calidad de vida de los bonaerenses”, expresó.

Al analizar los puntos salientes del discurso de la gobernadora, Abad remarcó que “en su alocución Vidal se refirió a los temas de los que la gestión anterior no hablaba, porque no le convenía: dijo sin temores que la salud requiere un plan de salvataje, que hay más de 4000 chicos en conflicto con la ley penal, que no hay un mapa de infraestructura escolar, que la policía de la provincia no tiene el equipamiento y la formación adecuados. Dijo, sin miedo, que hay mafias enquistadas, dijo que el estado es una máquina de impedir, de una obsolescencia alarmante. Y se preguntó dónde estuvo la política todos estos años, cómo llegamos a esto.”

También remarcó el profundo sentido propositivo del mensaje: “La gobernadora centró su mensaje en propuestas concretas que ya están en marcha sobre los temas más urgentes: un sistema integrado de emergencias, con cobertura y acceso a la salud para miles de bonaerenses, una inversión millonaria en equipamiento para las fuerzas de seguridad, el plan a cuatro años para la infraestructura de las escuelas, y el ingreso al sistema nacional de evaluación para basar la política educativa en indicadores reales y concretos”.

“Los derechos humanos tendrán en este gobierno su legítima protección, con un plan transversal que abarque desde la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad hasta la violencia de género y el acompañamiento a sus víctimas. El plan de inversión hidráulica será el más ambicioso de la historia, y quizá lleve años concretarlo, pero hoy se empieza a caminar en esa dirección.”, expresó.

Por último, Abad manifestó su confianza en lograr los objetivos propuestos: “La gobernadora no prometió un recorrido imposible, propuso una agenda programática, sustentada en el valor de un equipo de trabajo que tiene la única prioridad que no puede soslayarse: las necesidades de las personas que viven en una provincia que nunca debió dejar de ser el motor del resto del país, y que hoy vuelve a creer que sí es posible tener una vida mejor que aquella que vivimos hoy, y a la que pretendieron acostumbrarnos.”, finalizó.