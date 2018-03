El diputado del GEN-FAP, Pablo Farias, presentó un proyecto dirigiéndose a la Cámara de Industria y Comercio de Dolores declarando su preocupación y repudio de la confección del Registro de Trabajadores Conflictivos que está elaborando, por ser la misma una afrenta a los derechos de los trabajadores.

Por otra parte se dirigió al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a los fines de que interceda en el tema para que cese y borre de manera inmediata la confección de dicho registro.

El registro consiste en una base de datos en la que se consignen los empleados que han hecho juicios a sus empleadores.

De acuerdo a la entidad “esta base de datos estaría a disposición de los asociados para que puedan elegir mejor a la hora de tomar un empleado y puedan tener toda la información necesaria”.

Con la claridad prístina la institución que nuclea Industrias y Comercios dolorenses deja conocer sus objetivos con este Registro: incluir “a aquellas personas que han andado por todos los comercios y se han ido de manera conflictiva”.

El diputado Pablo Farias expresó que “este tipo de registro solo resulta en una persecución a los trabajadores y un cercenamiento de sus derechos laborales”.

El legislador bonaerense agregó que “es cierto que no existe un impedimento legal para la confección de un Registro de estas características, pero si en cambio hay un deber moral del Estado de proteger a los trabajadores de los posibles abusos”.

Este tipo de medidas suelen ser tendientes a que una persona no reclame ante la justicia por temas laborales con lo que se estaría vulnerando un derecho y tiende a que una persona no pueda hacer uso a su derecho a reclamar contra el empleador por miedo a estar en esta lista y que luego no pueda conseguir trabajo.

Por último el legislador puntualizó que “este es uno de esos casos donde resulta imprescindible el accionar inmediato del Estado provincial, estamos ante posibles abusos o cercenamientos de los derechos del más débil. Resulta indudable que lo que se persigue es amedrentar a los trabajadores que pretenden reclamar por sus derechos poniéndolos en una situación en la que si reclaman es muy probable que no puedan conseguir otro trabajo en el radio de influencia de la Cámara de Industria y Comercio de Dolores. Por ello es que solicitamos a las autoridades ministeriales que intervengan y llamamos a la reflexión a la entidad para que se elimine este registro”.