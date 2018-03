El paradisíaco territorio árabe se encuentra trabajando en un sistema que genera nieve constante para decorar y aclimatar sus principales calles. La idea fue anunciada a principios de este año y todo parece indicar que en poco tiempo podrá convertirse en una realidad.

Kleindienst Group es la compañía que está llevando adelante esta iniciativa que tendrá como escenario las calles de las islas THOE (The Heart of Europe), uno de los lugares más turísticos, pertenecientes al archipiélago artificial de The World.

Josef Kleindienst, CEO de la empresa, explicó que el mecanismo que utilizarán para poder cumplir con el objetivo contará con máquinas productoras de nieve ubicadas en las calles. Cada recorrido donde nevará estará preparado para la ocasión con tuberías subterráneas que filtrarán la nieve derretida para volver a utilizarla y así aprovechar recursos.

Según los especialistas, luego de las primeras horas de funcionamiento de las máquinas, el suelo comenzará a enfriarse y de esta manera la nieve permanecerá más tiempo en la superficie por lo que la temperatura descenderá unos grados.

La principal crítica que se le hace a este ingenioso sistema está en la cantidad de energía que se utilizará para mantener las máquinas productoras de nieve encendidas durante tanto tiempo. Pero en respuesta a eso desde la empresa aseguraron que no consumirán más electricidad que la que consume un centro comercial.

Para promocionar el proyecto, difundieron este video con el primer muñeco de nieve de Dubai.

