El secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, Guillermo Bianchi, no se mostró sorprendido por el reciente revés judicial que frena la instalación de un hipermercado en el predio del ex Italpark e insistió en que “no se tiene que alambrar la ciudad”.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3) el dirigente mercantil precisó que “una situación similar hemos vivido hace 60 días con la instalación de un supermercado de la Cooperativa Obrera en Batán y que se demoró más de ocho meses por la misma circunstancia porque la UCIP interpuso un recurso a nivel provincial y recién pudo destrabarse con una ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante”.

Bianchi destacó que con este caso particular “quedó en claro que detrás de esta postura no hay cuestiones contra multinacionales ni nada por el estilo, sino lo que no se quiere permitir que ninguna gran superficie o competidor se instale en la ciudad”.

En tal sentido, el secretario gremial del SEC insistió con que “Mar del Plata no se puede alambrar y lo venimos señalando hace tiempo, no se puede tener una mirada tan sesgada ante la llegada de nuevas superficies, sí hay que tomar los recaudos del caso para no generar un desequilibrio comercial, pero lo que no se puede hacer es cerrar las puertas y es una decisión equivocada que adopta un grupo de empresarios”.