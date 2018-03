Carlitos Balá marcó toda una época del espectáculo para los niños y durante cada verano elegía Mar del Plata como escenario de innumerables éxitos. En la icónica Carpa Multicolor, Balá encabezaba su tradicional show con la participación de malabaristas, equilibristas, patinadores, contorcionistas, juegos y entretenimientos.

Esta mañana, varios años después, Carlitos Balá volvió a este emblemático lugar acompañado por su familia para ser homenajeado por la ciudad que lo vió actuar y descubrir en su lugar una placa conmemorativa. Así, cerca de las 10:30 una Guardia de Honor lo escoltó hacia la Plaza del Milenio, donde solía emplazarse dicha Carpa Multicolor.

Mientras sonaban los acordes de “Aquí llegó Balá”, marplatenses y turistas cantaban y vitoreaban al gran actor, y en ese marco repleto de emoción Carlitos fue recibido por la Presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTur), Gabriela Magnoler; el Vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier; la Secretaria de Cultura del Municipio, Silvana Rojas; la Primera Princesa Nacional del Mar, Abril Montiel; la Segunda Princesa Nacional del Mar, Melisa Skinder; el Concejal Mario Rodríguez; e invitados especiales.

Gabriela Magnoler, Presidente del EMTur, agradeció al público presente por estar acompañando tan emotivo homenaje y explicó que “el cariño de la gente hacia Carlitos Balá y que él sea nuestro principal visitante durante todas las temporadas desde hace tanto tiempo, es algo que sin dudas merece ser reconocido”.

“Esta ciudad quiere agradecerle a Carlitos Balá todo lo que él ha hecho por ella y ese recuerdo que tenemos todos desde niños, el cual seguimos viviendo y disfrutando. Es realmente muy emotivo que hoy Carlitos pueda estar presente junto a su familia en este homenaje, porque para nosotros es un ciudadano ilustre y esto es solamente una caricia que Mar del Plata elige para decirle muchas gracias por todo”, finalizó la titular de Turismo.

Carlitos Balá le preguntó a los marplatenses y turistas “¿Qué gusto tiene la sal?” y, acto seguido, se mostró emocionado y agradecido. Destacó que “durante muchos años en enero y febrero estuve trabajando acá con muchas ganas, y siempre elegí Mar del Plata porque es una ciudad que adoro. De hecho la frase “¿Qué gusto tiene la sal?” nació acá, hablando con un niño mientras mirábamos al mar”.

“A mí me merece la misma admiración una persona que quinientas, porque yo saludo de igual forma a un barrendero que al Presidente de la Nación. No me olvidaré jamás de este homenaje”, continuó Balá, y agregó que para él la temporada de verano está “un kilo y dos pancitos”.