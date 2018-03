El próximo 15 de octubre a las 20hs, Abel Pintos llegará al estadio Polideportivo para presentar en una única función en Mar del Plata, su nuevo disco “11”.

Ya es habitual que sus actuaciones sean a sala llena y parece que esta próxima presentación no será la excepción, con miles de fans dispuestos a disfrutar de una noche única.

Por eso, y a fin que la fiesta sea completa, es que Na Producciones les recuerda a todos los que ya tienen su entrada adquirida por PlateaNet, o bien estén por comprarla en los próximos días, que por favor no esperen hasta último momento para ir a retirarla, pues son muchas las personas que compraron a través de Internet, y por más buena voluntad y recursos que se dispongan, si no se toman estos recaudos, la boletería puede llegar a demorarse, retrasando así el cronograma de producción previsto para el espectáculo.

Entonces, a fin de evitar largas colas, es que la productora de Pablo Baldini, invita a todos los espectadores que ya hayan comprado su ticket, a retirarlo en la boletería del Estadio Polideportivo (Av. Juan B. Justo y España) que desde este lunes 9 de octubre y hasta el día del show, estará habilitada entre las 10 y las 16hs.

De esta manera, se apunta a que solo aquellos que no vivan en la ciudad -o bien no tengan posibilidad de hacerlo en la semana-, la retiren el día del evento, optimizando así el tiempo y brindando la posibilidad de ofrecer un mejor servicio para todos. Vale mencionar que en caso que no concurra la persona que efectuó la compra, quien acuda a la boletería deberá hacerlo con una fotocopia del DNI del titular y autorización firmada por éste, en donde se informen los datos completos de la persona que retirará la entrada.