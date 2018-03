Se terminaron las charlas, los rumores, las idas y vueltas. Walter Erviti fue presentado en una multitudinaria conferencia de prensa en el Salón Doré del Hotel Hermitage como nuevo jugador del Club Atlético Alvarado, firmó el contrato y el jueves realizará la primera práctica con el plantel.

El sueño de los dirigentes, del propio jugador y de los hinchas se volvió realidad y ahora ninguno escapa al gran objetivo del semestre: el ascenso a la Primera B Nacional. Junto a él, en la mesa principal, estuvieron el presidente Pablo Mirón y el vicepresidente segundo Facundo Moyano, hacedores de esta contratación que revolucionó el mercado del Torneo Federal A.

El primero en tomar la palabra fue el presidente Pablo Mirón, que no dejó de “agradecerle a Walter por confiar en nuestro club y cumplir lo que había prometido en algún momento de tratar de vestir la camiseta de Alvarado. Con Facundo Moyano y algunos compañeros hemos querido dar el marco apropiado para traer a una figura de la envergadura de Walter Erviti, creo que es el momento propicio después de estos tres años de gestión donde hemos preparado el terreno para que él en lo deportivo nos pueda dar una mano para conseguir el ansiado ascenso a la Primera B Nacional”, remarcó. Al final, realzó que “es un socio y un hincha que tiene la suerte de ponerse la camiseta azul y blanca y tratar de llevarla lo más alta posible, bienvenido Walter, esta es tu casa”.

Después fue el turno de Facundo Moyano, que siguió por el mismo camino: “Nada más que palabras de agradecimiento que un jugador de la talla de Walter Erviti, que vistió la camiseta de clubes de elite, que siempre fue figura y que en cada uno de ellos salió campeón esté en nuestra institución. Entonces, más allá que como futbolista, más allá de destacar la acción de venir a este club que milita en el Federal A, dos categorías menos del club del que viene y encima salió campeón de la Copa Sudamericana, hay que destacar la actitud humana, la valoración de sus raíces, de venir a una institución en la que nunca estuvo, más allá de que su corazón siempre estuvo con Alvarado, hay que valorar que venga a un club con carencias naturales de menor jerarquía futbolística”.

Visiblemente emocionado por la situación, el vicepresidente segundo relegó la cuestión futbolística más allá de su indisimulable deseo de llegar a la B Nacional. En todo momento, puso por encima de todo la actitud de Erviti de bajar dos categorías y tener la predisposición que mostró para las negociaciones y para ponerse rápidamente a las órdenes de Giganti.

“Por eso, como dirigente deportivo y político, lo reconozco como un gesto humano, esto habla de la grandeza y de la humildad que sólo se puede manifestar con acciones de este tipo. Walter Erviti más allá de no haber pisado aún una cancha con la camiseta de Alvarado, para mí como hincha y como dirigente se convierte en un ídolo por el gesto, por la grandeza, por la humildad, por esta acción que no engrandece sólo al fútbol sino que lo hace más grande a Walter como persona. Por eso, como dirigente y como amigo, fundamentalmente del lado humano, te expreso el orgullo que siento yo y sentimos todos los hinchas de Alvarado, que no tenemos dudas que como hiciste en todos los clubes que defendiste vas a dar lo mejor de vos, con el ingrediente extra del sentimiento que te une a Alvarado, así que simplemente gracias sos un orgullo para todos los hinchas”, espetó Moyano.

Y después llegó el turno del gran protagonista de la tarde, el que consiguió que los medios más importantes del país se tomaran el tiempo para cubrir la contratación del primer refuerzo de Alvarado, ante una muy buena cantidad de cámaras y micrófonos. “Estoy muy emocionado por este momento, lo he esperado mucho tiempo. El cariño que tengo por este club es una de las experiencias más valiosas que me ha dejado mi padre (Ramón), lo siento muy profundo, lo llevo conmigo siempre. Soy hincha de Alvarado desde que nací y lo llevo tatuado en mi piel. Estoy muy orgulloso de poder estar acá”, resaltó Erviti.

Y no anduvo con medias tintas: “Llego con el sueño de ascender”, lanzó y no le tuvo temor a la palabra ascenso. Después, remarcó el trabajo dirigencial de la gestión que encabeza Pablo Mirón y que es indispensable para su llegada: “Realmente esto se puede dar, al margen de mi predisposición, porque Alvarado tiene un club saneado económicamente, trabaja diariamente de una manera muy responsable, y es acompañado por una gran hinchada. Agradezco a Pablo (Mirón, presidente) que me abrió las puertas desde que surgió la posibilidad, a Facu que es un amigo y hemos tenido muchísimas charlas en el último tiempo sobre Alvarado. Él me ha hecho ver un montón de cosas, aprendo de su capacidad diariamente y estoy agradecido a lo que están haciendo por mí” señaló, ante de someterse a las preguntas de los periodistas presentes.

En ese contexto, la ovación de los presentes no se hizo desear cuando lo consultaron por su paso por equipos grandes del país como Boca, San Lorenzo e Independiente y ahora su llegada a Alvarado, y Erviti no dudó en afirmar que “Alvarado es el más grande de todos”, para irse a disfrutar con su familia, con sus hijos, con su papá, con sus amigos de toda la vida, en su Mar del Plata natal, después de más de 20 años lejos de casa, y ahora en busca de un sueño personal y profesional que le pondría el broche de oro a una carrera memorable.

El jueves por la mañana, Walter Erviti será presentado a sus nuevos compañeros y comenzará a trabajar bajo las órdenes de Mauricio Giganti, con quien ya tuvo la oportunidad de hablar y quien se llevó una gratísima impresión por la sencillez y la humildad del futbolista. Ahora, será el turno de trasladar toda la expectativa a la cancha e ir todos juntos en busca del ansiado ascenso.

Sebastián Lisiecki

Prensa Club Alvarado