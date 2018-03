escuela 45

La directora de la Escuela Provincial Nro45, Karina Cabrera, destacó que a diferencia de las anteriores veinte veces que sufrieron robos en los últimos 18 meses, no recibieron llamado alguno de las autoridades políticas.

En declaraciones a Radio La Red (FM 91.3), la docente indicó que en este último episodio ocurrido el pasado sábado a la madrugada, los autores no serían los mismos que en oportunidades anteriores.

“Vinieron muy preparados, fueron directamente a robar lo que estaban buscando y casi no vandalizaron nada como sí sucedió en ocasiones anteriores que nos destrozaron mobiliario, el kiosco y elementos didácticos”, comentó.

Con casi 12 años en la escuela, Karina Cabrera confesó que “la fuerza que nos queda para seguir adelante es por los nenes, pero lamentablemente son los únicos perjudicados con esta reiteración de hechos”.

Cabe destacar que, luego de tantos robos a la escuela y con un año de demora desde que la prometieron, las autoridades a cargo de la seguridad colocaron una cámara, de manera inconsulta con los directivos de la escuela, en un sector donde “no es funcional para la problemática de la escuela, encima está tapada por las copas de los árboles y lo único que debe monitorear es el ciclo de vida de los pajaritos”, ironizó la directora.

“Para nosotros es algo que se ha vuelto natural que nos entren a robar, pero no está bien que se naturalice esta situación”, destacó.

Encima, a diferencia de casos anteriores, esta vez no consiguieron respuestas favorables a los pedidos. “Desde el Consejo Escolar me informaron que no cuentan con fondos para el arreglo de las rejas y la colocación de una puerta blindada, porque ya no queremos más parches”, manifestó.

Finalmente, confesó que hace mucho tiempo que no concilia el tiempo. “Me plantearon cambiar de escuela pero no me quiero ir porque es mi casa y terminarían ganando los malos, pero se hace muy cuesta arriba, donde se agotan las fuerzas porque duele muchísimo ver como en una noche te arrebatan lo que con mucho esfuerzo y a pulmón conseguimos, ya que el Estado no te da nada”.

Con la voz entrecortada por la angustia y desazón sufrida, Karina Cabrera resaltó que “no nos dejan levantar que nos vuelven a pegar, llega la noche y tengo miedo, los sentimientos están presentes y no puedo separar mi rol como directora y lloro muchísimo por lo que estamos pasando”.