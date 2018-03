escuelas municipales

El secretario de Gobierno Alejandro Vicente se refirió este martes al acatamiento del paro decretado por CTERA en el ámbito municipal. “Fue bastante bajo”, afirmó el funcionario.

“No como esperaba el Sindicato por lo que habíamos leído en algunos medios. En realidad, no llegó al 50 %. Tengamos en cuenta que estamos en el inicio de un ciclo lectivo y hacer una medida de fuerza cuando no hay un conflicto entre la comuna y los docentes municipales es como forzar una situación bastante delicada”, agregó.

“Sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema educativo municipal contiene a más de 20 mil alumnos. Justamente, cuando se quiere hacer una defensa de la educación pública, hacer una medida de fuerza con tan poco fundamento, pone un poco en contradicciones dicha defensa”, afirmó.

En ese sentido, Vicente informó que “en el día de ayer (por el lunes) a las 9 y luego de haber iniciado el ciclo lectivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales trajo una comunicación a la comuna mediante la cual avisaba que iba a adherir a la medida de fuerza que había dispuesto CTERA por la reapertura de la paritaria nacional. Es decir que -a raíz de un conflicto ajeno al municipio- el sistema educativo municipal sufría un paro en el inicio de su ciclo lectivo. En función de eso, el intendente municipal Carlos Arroyo decidió descontar el día de paro a aquellos docentes municipales que adhirieron a la medida, porque es un conflicto totalmente ajeno a la comuna”, aseveró.

Además, el titular de Gobierno hizo hincapié en que “la comunicación fue tardía, ya con el ciclo lectivo iniciado. En dos jornadas de comienzo de clases, parece un poco una medida que fuerza a las necesidades de querer reabrir un conflicto y lo único que se ha logrado que el acatamiento sea bastante bajo. Ha habido una adhesión dispar.

PARITARIA MUNICIPAL

Por otra parte –y consultado por la paritaria- Alejandro Vicente fue concreto: “Va junto con el resto de los agentes municipales, lo mismo que el pago del salario. Se abona conjuntamente con el sueldo que cobran los agentes municipales de forma mensual. No había en este tema ningún conflicto. Tampoco teníamos avisado que podía haber una medida de fuerza, un paro, el día que comenzaron las clases, o por lo menos en las dos primeras jornadas.”

“Fue, como lo decía al comienzo, comunicada ya iniciado justamente el ciclo lectivo que se inauguraba en el Jardín del barrio San Carlos por parte del Intendente y las autoridades de la Secretaría de Educación. El Sindicato vino con una comunicación al Municipio, más allá que el sábado en algunos medios de prensa de la ciudad, a través de su vocero Luis María Muñoz, habían estado hablando que adherían a una medida de fuerza por el no acuerdo de los docentes bonaerenses. Con lo cual eso no tenía ningún sentido. Ellos tienen una asamblea y decidió adherir a la medida de fuerza convocada por CTERA”, afirmó.

“Nosotros tenemos en cuenta que la motivación de la medida fuerza no tiene ningún tipo de cuestión relativa a la relación de empleo que tienen los docentes con el municipio. Ellos tienen derecho a hacer la huelga y la Municipalidad tiene el derecho -al no haber contraprestación y no haber motivado ningún tipo de conflicto- a no realizar el pago del salario, en tanto y en cuanto no cumplan con su obligación de prestar tareas”, concluyó Vicente.