No hizo un mal partido Alvarado ante el líder pero no le alcanzó. Porque se descuidó en una pelota parada y Estudiantes de Río Cuarto no lo perdonó, abrió la cuenta a los 6’ del complemento y después cuidó el resultado, para quedarse con el 1 a 0 que le permite mantenerse como único líder con puntaje ideal de la Zona Ascenso 1 del Torneo Federal A. Encima, se fue expulsado Tomás Mantia y será baja ante Gimnasia de Mendoza el próximo lunes en el Minella.

El primer tiempo del equipo de Mauricio Giganti sembró esperanzas para lo que iba a venir después. Porque controló a un conjunto local que llegaba con pergaminos y que poco inquietó a Juan Francisco Rago. Un remate de Comba que el arquero sacó hacia un costado y reaccionó rápido para tapar el rebote ante Sepúlveda, y un disparo de este último en la única que le ganó a Paulucci que se fue demasiado alto. El resto, fueron buenas intenciones del “celeste” pero que no pudo vulnerar a una defensa bien parada, con Martín Palisi quitando todo lo que le pasaba cerca.

Y a partir de la solidez defensiva, se empezó a animar a la hora de mirar para arriba. Erviti no tuvo tanta participación como ante Villa Mitre, pero sí volvió a aparecer Marcos Litre ganando mucho por la derecha y Gonzalo Lucero asomando en el área rival. El neuquino tuvo las dos más claras de la etapa para el “torito”, primero con una volea de derecha, ante un centro de Litre, y luego con un cabezazo que cruzó todo el arco tras un envío de Mantia del otro lado. En los minutos finales, le faltó tranquilidad a la visita para aprovechar buenas contras que pudieron llevar más peligro del que terminaron generando. Así y todo, las sensaciones camino al vestuario eran positivas para los marplatenses.

Sin embargo, el complemento fue una suma de fatalidades que terminaron costando la derrota. Porque en un trámite similar a los 45’ iniciales, un córner cambió el partido. Andrés Aimar ejecutó desde la izquierda del ataque, Martín García se escapó de su marca y metió un frentazo de pique al piso, desde el punto penal, nada para hacer para Juan Francisco Rago y a remar de atrás. Los jugadores de Alvarado sintieron el impacto y les costó volver al partido. Giganti movió el banco: adentro Albarracín por Riera y Urquiza por Paulucci, pasando Quiles a la zaga. Enseguida, a los 18’, Mantia vio la segunda amarilla en 10 minutos y se fue a las duchas mucho antes de tiempo, para poner todo más cuesta arriba.

Lo que parecía que podía facilitar la tarea del local, no lo fue tanto. Porque Alvarado fue puro corazón y siguió yendo para adelante, dejando espacios que, con velocidad, terminaron cortando los defensores en los intentos de contra ataque del equipo de Marcelo Vásquez. Las pelotas paradas cobraron valor y Erviti remató apenas alto un tiro libre desde una buena posición. Susvielles tuvo una clara ingresando por derecha, pero no remató enseguida, la adelantó mucho y se la sacaron a un costado. Litre también pudo meterse por ese sector y lo trabaron en dos oportunidades. La última fue otro tiro libre del “10”, que cayó en forma de centro, se cerró y se perdió contra el ángulo izquierdo de Peralta que se chocó con el palo y terminó de enfriar el partido en el piso.

Una derrota que duele porque se pudo traer algo de Río Cuarto y una desatención en una pelota parada lo dejó con las manos vacías. La tranquilidad de estar a la altura ante el líder, en su casa, con 10 hombres durante un buen rato. Ahora se viene Gimnasia de Mendoza en el Minella, un partido clave para Alvarado que necesita sumar de a tres para seguir metido en la pelea por la clasificación.

Estudiantes (Río Cuarto) (1): Adrián Peralta; Gonzalo Maffini, Marcos Lamolla, Alan Vester y Martín García; Maximiliano Comba, Alejandro Cabrera, Andrés Aimar y Javier Fernández; Bruno Sepúlveda y Juan Cáceres. DT: Marcelo Vázquez.

Cambios: ST 7’ Maximiliano Zbrun por Aimar, 30’ Juan Reynoso por Cáceres y 37’ Daniel Garro por Sepúlveda.

Alvarado (0): Juan Francisco Rago; Martín Quiles, Federico Paulucci, Gastón Martínez y Tomás Mantia; Martín Palisi y Ezequiel Riera; Marcos Litre, Walter Erviti y Gonzalo Lucero; Joaquín Susvielles. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 12’ Wilson Albarracín por Riera, 16’ Emanuel Urquiza por Quiles y 35’ Francisco Molina por Susvielles.

Goles: ST 6’ García (E)

Incidencias: ST 18’ expulsado Mantia.

Árbitro: Nazareno Arasa, de Rosario

Estadio: Antonio Candini.

Resto de la fecha

Sábado

Gimnasia (Mendoza) 1 – Desamparados (San Juan) 1

Villa Mitre 1 – Ferro de Pico 1

Juventud Unida (San Luis) 2 – Deportivo Roca 0

Sebastián Lisiecki

Prensa Club Alvarado