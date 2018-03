Los extranjeros residentes en la provincia de Buenos Aires, inscriptos en el padrón, deberán votar obligatoriamente el domingo para elegir legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. Son más de 300 mil los que deberán participar de la elección legislativa.

Desde de la sanción de la Ley 14.086, en 2009, el sufragio de los residentes extranjeros pasó a ser obligatorio por lo que deberán participar de las elecciones primarias del próximo domingo.

El subsecretario de Gabinete, Juan Pablo Alvarez Echagüe, destacó que “los residentes extranjeros mayores de 18 años tienen el derecho y la obligación de elegir. También, aquellos hombres y mujeres extranjeros con vocación política, tal como lo indica la Constitución Provincial, podrán también postularse como candidatos a concejales municipales una vez que hayan cumplido los 25 años de edad”.

“Desde el Gobierno de Daniel Scioli con este trabajo buscamos fomentar la inclusión y la participación electoral de los extranjeros en nuestra Provincia”, finalizó Alvarez Echagüe.

El artículo 1° de la Ley 14.086 establece que “son electores todos los ciudadanos empadronados y los extranjeros que se encuentren inscriptos en el registro establecido por la Ley 11.700 modificada por la Ley12.312”. El mismo artículo aclara que “la emisión del sufragio será obligatoria.”

Requisitos y penas

Desde la Subsecretaria de Gabinete Provincial recomendaron que todos los residentes extranjeros verifiquen con tiempo antes de las elecciones si efectivamente figuran en el padrón electoral.

Podrán consultar el listado definitivo de extranjeros, así como también el lugar de votación, en la página www.juntaelectoral.gba.gov.ar.

La no emisión del sufragio sin justificativo alguno, constituye una falta electoral, ya que la Ley 5.109 dispone las sanciones por no emitir el voto. El elector que sin causa legal no emita su voto, sufrirá multa.