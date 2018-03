El presidente del bloque de concejales del FpV, Pablo Retamoza, denunció que existen graves fallas en los torneos de fútbol dependientes del EMDeR, las cuales atentan contra la seguridad y la inclusión de sus participantes.

El concejal Pablo Retamoza advierte que no se cumple el objetivo social para el que fueron creados los torneos de fútbol interbarrial.

“En la práctica la inclusión no se implementa, la misión de estos programas no se cumple porque los niños y jóvenes participantes no cuentan con materiales para realizar sus deportes, tampoco con transporte que les permita concurrir a los torneos y lo más importante no hay control sobre las condiciones físicas en las cuales se encuentran estos niños”, sentenció Retamoza.

Los torneos de fútbol interbarrial están enmarcados en el Programa de Deporte Social de la Municipalidad de General Pueyrredon dependiente del EMDeR, Ente Municipal de deportes y recreación. Tienen importante convocatoria, más de 2300 participantes y 116 equipos participaron en el año 2013, por su carácter de gratuidad y su objetivo de integración social.

Fueron creados por este organismo para garantizar y promover el desarrollo psicofísico de los niños y jóvenes y procurar, a través del deporte, la socialización, la transmisión de valores, generando vínculos y respeto entre pares, identificación a un grupo, identidad a un club o a un barrio, además de generar espacios de esparcimiento necesarios para el desarrollo.

Sin embargo, en la práctica estos objetivos no se cumplen plenamente según pudieron advertir concejales del FpV. Esto se debe a que faltan los insumos básicos para realizar los deportes, pelotas, aros, camisetas, trofeos, también botiquines de primeros auxilios informan los funcionarios. Los participantes tampoco cuentan con medios de transporte que garanticen la concurrencia a las distintas sedes donde se realizan los torneos.

Los concejales del FpV denuncian que es la ausencia de médicos y de controles de salud lo que más les preocupa: “no sólo no hay botiquines para auxiliar emergencias menores, sino que tampoco hay presencia de ambulancias o revisación médica que constate que quienes participen estén en condiciones optimas de salud para realizar deportes”, subrayó Retamoza.

El edil advirtió que de “no tomar recaudos para resguardar la salud de los niños y jóvenes que están participando en actividades deportivas es una negligencia importante por parte del EMDeR que debe ser contemplada con urgencia”.