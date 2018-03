El Movimiento de Mujeres de Mar del Plata convocó a movilizar el miércoles 3 de mayo, a las 17, en San Martín y Mitre, para exigir “Justicia por Araceli” y todas las mujeres asesinadas y repudiar la “complicidad policial y judicial”.

La aparición sin vida de Araceli después de 25 días desaparecida, engrosa el escalofriante número de femicidios en el país, solo en este mes hubo 28 casos.

“A Araceli no la buscaban, la policía tardó más de medio mes en hallar su cuerpo en un lugar donde ya habían rastrillado. La encontraron mutilada, enterrada y tapada con cal en la casa de su femicida y violador Diego Badaracco, que ya se encuentra detenido”, señalaron en un comunicado.

Para este Movimiento “es clara la desinformación de los medios, pero más aún la complicidad de la policía. Es curioso que tras el hallazgo del cuerpo de Araceli, hoy mismo la vicepresidente Gabriela Michetti llama a duelo nacional por la muerte de un policía”.

“Efectivamente al Estado parece no importarle que nos quiten la vida cada 18 horas. Por eso desguazan los pocos programas de políticas públicas que intentan dar respuestas a este flagelo, por eso no declaran la Emergencia en Violencia a nivel nacional y por eso no destinan presupuesto ni ejecutan medidas serias para erradicar la violencia de género”, denunciaron.

A nivel municipal, manifestaron que el gobierno a cargo del intendente Carlos Arroyo, después de un año de declarada la emergencia en Mar del Plata, no hay avances al respecto, ya que no destinan presupuesto.

“Es la triste ‘moda’ que tienen estos gobiernos de no tomar con seriedad la violencia de género. Recordemos que antes el municipio había intentado recortar las becas de vulnerabilidad para mujeres en situación de violencia, actualmente no entregan botones antipánicos , ni arreglan los que están rotos. Parece que además de no tomarnos en serio, el gobierno municipal carece de voluntad política para solucionar estos problemas”, sentenciaron.

Por lo expuesto, desde el Movimiento de mujeres de Mar del Plata “repudiamos, con mucha bronca y dolor, los femicidios ocurridos, y decimos que el estado es responsable, porque su falta de políticas públicas, su falta de presupuesto y su decidía también nos mata”.