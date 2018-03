fondoseducativos

En el ​marco de la denuncia impulsada por la diputada Elisa Carrió en la que se investiga la posible comisión de delitos por parte del ex gobernador Daniel Scioli y otros funcionarios de su administración, el diputado provincial de Cambiemos, Guillermo Castello, denunció un desvío de fondos por 22 millones que estaban destinados a la compra de libros escolares.

En la causa 20688/16 “Carrió Elisa María s/ Denuncia” que tramita en la Fiscalía Nº 11 de La Plata, en la que se investiga al ex gobernador Daniel Scioli, al ex jefe de gabinete Alberto Pérez y el ex presidente de aguas bonaerenses Guillermo Scarcella por lavado de activos y delitos contra la administración pública, su titular, Álvaro Garganta, secuestró importante documentación destinada a acreditar fraudes a la administración bonaerense a través del manejo de fondos públicos como “Cajas” de financiamiento personal y político.

El Diputado Castello, que tiene acceso al expediente y colabora activamente en la causa por haberse presentado como “Amicus Curiae”, denunció ayer el desvío de fondos públicos por 22 millones de pesos, que estaban destinados a la compra de libros escolares y habrían ido a parar al financiamiento de la campaña presidencial del ex gobernador Daniel Scioli.

El legislador marplatense afirmó que “está acreditado en la causa que se malversó dinero de los contribuyentes con la excusa de comprar textos escolares que nunca llegaron a los alumnos porque el dinero fue a parar a comprar boletas electorales del Frente para la Victoria para las elecciones presidenciales de 2015”.

Castello especificó que “las medidas probatorias tomadas por el fiscal prueban que la Jefatura de Gabinete liquidó 22 millones de pesos a dos imprentas para la impresión de textos a ser distribuidos en las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, pero en la Dirección General de Cultura y Educación se constató que no existía ninguna orden de servicio para imprimir esos libros y en cambio se encontró un remito de entrega de 55 millones de boletas del Frente para la Victoria, con la misma fecha”