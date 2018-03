El empresario Ricardo de Rosa dejó de ser el secretario de Desarrollo Productivo de General Pueyrredon, luego que este jueves le comunicaran su alejamiento del cargo.

La decisión fue tomada por el intendente Carlos Arroyo que en las últimas horas firmó el decreto correspondiente, aunque de Rosa se anotició por terceros.

“Me desvincularon de la gestión y la bronca más grande es que no se por qué”, dijo el ahora ex secretario De Rosa a Radio Brisas (FM 98.5).

El rumor de su posible salida del gabinete se venía acrecentando en las últimas semanas y el propio Arroyo había reconocido la necesidad de algunos cambios en su Gabinete.

El ahora ex funcionario lamentó que “el señor intendente no quiso hablar conmigo, no sé si es porque soy canoso o porque tengo 72 años, no tengo la menor idea de por qué me desvincularon. Toty Flores estuvo tres meses en la secretaría y llegó a diputado; yo, con 20 meses, como mínimo tengo que llegar a presidente”, dijo De Rosa.

“Respeto su decisión (del Intendente) pero me hubiese gustado que Arroyo me atienda y no que mandara a otra persona a decírmelo”, señaló De Rosa.