El argentino Juan Martín Del Potro venció esta tarde al francés Richard Gasquet por 6-7 (4-7), 6-3 y 7-5, tras dos horas y 23 minutos de juego, en el debut de ambos en el Grupo B del Masters de Londres que cierra la temporada anual con los ocho mejores clasificados del ranking mundial.

En el primer encuentro de la jornada el suizo Stanislas Wawrinka superó al checo Tomas Berdych por 6-3, 6-7 y 6-3, en un partido por el Grupo A del certamen de maestros.

Los dos otros jugadores del grupo, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer, se enfrentarán el martes en la segunda jornada del torneo.

Del Potro terminará el año cuarto si…

Suma al menos 800 puntos. Esto lo conseguirá si gana al menos dos partidos del Round Robin (200 puntos cada triunfo) y accede a la final (400 puntos más). Así, supera al escocés Andy Murray, inactivo por lesión.

Del Potro terminará el año tercero si.

a) Gana el Masters de manera invicta (1500 puntos) y Ferrer no suma más de 700 puntos.

b) Es campeón en Londres, pero pierde un partido (sumaría 1300 unidades) y Ferrer no supera el Round Robin.

c) Pierde la final (sumaría 800 o 1000 puntos, de acuerdo a cuántos partidos gane en el Round Robin) y Ferrer no gana ninguno de los tres partidos de la etapa inicial, o vence en uno y Delpo suma 1000.