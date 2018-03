El Partido GEN Mar del Plata – Batan emitió un comunicado donde expresa su preocupación por los recientes hechos acontecidos con designaciones irregulares de funcionarios municipales.

“En el Municipio se evidencia un gran desorden administrativo, de gestión y coordinación de trabajos y además desde el punto de vista político, es notable que el intendente no contaba ni cuenta con un equipo de trabajo. Es parte de un proceso que ya ha cambiado más de 33 altos funcionarios.

No nos sorprende el reemplazo de Schroeder, pero sí nos preocupa que tras el desembarco de Mourelle como nuevo Secretario de Economía y Hacienda se concrete una intervención encubierta del municipio. Con el nuevo funcionario- una persona ligada al PRO propuesto por el ministro Hernán Lacunza- el gobierno de Vidal interviene directamente en la administración de los recursos locales.

Anteriormente el PRO ya ha intentado la fórmula de enviar un “coordinador” para las Secretarías municipales, y envió a Agustín Cinto que tuvo un paso con más penas que glorias. Como si fuera poco, el intendente parece no querer entender que la realidad de nuestro municipio es demasiado compleja como para dejar una Secretaría tan sensible como la de Hacienda en manos de quien no la conoce por no vivir acá. Sucedió lo mismo con la penosa experiencia de Héctor “Toty” Flores, cuya gestión duró apenas tres meses durante los que estuvo cobrando un sueldo sin otorgar prestación alguna.

El intendente jamás brindó explicaciones sobre estos y otros casos de bajas de sus funcionarios, mientras tanto continúa el festival de nombramientos de familiares y altos funcionarios, hasta inventando nuevos cargos a personajes carentes de formación o experiencia para tal función. Asimismo, pese a contar con más de 11 mil agentes, prosigue el despilfarro en horas extras, las deudas con proveedores y la Obra Asistencial Mutual de los Agentes Municipales exige ahora públicamente el pago de la deuda que el Municipio mantiene.

El intendente Arroyo insiste en demostrar a toda la comunidad su saga de incoherencias al frente del municipio de General Pueyrredon. Desde su discurso insiste en su intención de reducir el costo en funcionarios innecesarios (tal como afirmó en estos días al pedirle la renuncia a Emiliano Mensor), pero desde su accionar demuestra que la única economía por la que verdaderamente se preocupa es por la familiar.

Desde el Partido GEN Mar del Plata/Batan le pedimos al intendente Arroyo que deje de favorecer a sus familiares y comience de una vez a gobernar para todos los marplatenses y batanenses”.