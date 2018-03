“Yo recibo a todo el mundo. A ustedes les parece que esta es la manera en que nos tenemos que tratar, acá, con el tránsito cortado. ¿A ustedes les parece que la violencia es la manera? Esta es la peor manera de vincularnos. La manifestación y la protesta es un derecho, esta no es la manera”.

De esa manera enfrentó la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a un grupo de guardavidas que reclamaba la incorporación de cuatro trabajadores para cubrir puestos en playas de Mar del Plata.

El hecho ocurrió luego de que la mandataria provincial participara en el acto de inauguración de un balneario público en la intersección de la Costa y la avenida Constitución.

“¿Se tienen que tirar arriba de mi camioneta cuando estoy saliendo? Si vos trabajás con todos ellos, esta es tu responsabilidad, como es la mía garantizar que no pase nada. Esta no es la manera, me piden una reunión y el equipo los va a escuchar, pero ahora les pido que me dejen pasar”, le dijo Vidal a Néstor Nardone, secretario general del sindicato de guardavidas.