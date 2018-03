Victoria Zuloaga

2009

• Mundial Junior – Boston, Estados Unidos – 2° puesto

• Medalla de oro en la Copa de la Américas (Hamilton, Bermudas).

2011

• 4 Naciones – Berlín, Alemania – 1er. Puesto

• Champions Trophy – Amsterdam, Holanda – 2do. Puesto

• Juegos Panamericanos – Guadalajara, México – 2do. Puesto

2014

• Juegos Odesur – Santiago de Chile, Chile – 1° puesto

Estas trabajando un campus de Hockey, ¿ este es un proyecto personal ?

Si es un proyecto personal, pero en realidad esta vez esta enfocado en la formación. Existe también en mi cabeza trabajar con chicas mucho mas grandes. Se trata de formar educar educar y todo en relación con el deporte.

¿ En que consiste este Campus?

Es como un posgrado donde se juntan jugadoras de muchos clubes, un periodo de un mes en donde se entrena a un grupo de jugadoras y donde se transmite el conocimiento a un nivel internacional, como cuando yo iba a entrenar al E.N.A.R.D. Obviamente con diferencias, pero bajando los mismos conceptos, la exigencia, los conceptos que se ven en el hockey de hoy. Y no solamente eso, sino transmitir los valores, el respeto en el deporte, los buenos hábitos que un deportista debe tener, el cuidado, los conceptos fuera del entrenamiento. Las chicas buscan aprender y llevarse cosas y técnicas nuevas.

Existe un prejuicio y una falta de colaboración cuando se juntan deportistas de distintos clubes ¿ Crees que esto es producto de la misma competencia?

No. Yo creo que es mas allá, es un tema social. Te lo digo por mi experiencia personal: jugué toda la vida en Bs As, tuve la suerte de jugar en el seleccionado, en equipos internacionales, en España. Esto te hace ver otros conceptos y quise incorporar la idea de que en el campus la deportista este en contacto con otras jugadoras que juegan distinto, que tienen otro trabajo y que tiene otras ideas. Esto es para salir de lo normal que es jugar siempre con tus compañeros a los que ya conoces de memoria. Esto te hace crecer tanto en el deporte como socialmente. Se rompe con el molde innecesario que nos deja ciegos de más y nos pone un techo, un límite y yo quería lograr esto.

Siempre lo comparto con las chicas. Y me paso que nos visitaron dos Leonas durante una charla que dimos a las jugadoras.

Estas son jugadoras olímpicas, y en este momento juegan en Bélgica. Lo primero que me preguntaron fue si eran todas chicas del mismo Club y les dije que no y compartí mis conceptos con ellas pidiéndoles que toquen este punto en la charla que es muy importante para mí.

Donde estas haciendo este campus?

Lo hago con la ayuda del Mar del Plata Club, que me brinda el espacio y me ayuda. Pero es un proyecto personal con el apoyo de otras personas.

Contás con apoyo de algunas organizaciones relacionadas con el deporte a nivel municipal que te apoyen?

No. Esto es a pulmón, y sentí la necesidad de compartir esto por mis vivencias. Poder transmitir todos mis conocimientos a las chicas me llena de satisfacción.

En la cancha te matas, competís, pero si a través de este trabajo extra logro mejorar, la de al lado también mejora y así sucesivamente se logran mejores torneos. Termina el partido, y todas tenemos un tercer tiempo donde compartimos más aún. Todas llevamos algo para comer y el club local es el encargado de organizar todo.

Facundo, que lindo seria aplicar todo esto al fútbol no?

Sería muy lindo, y como te decía Victoria, ella proviene de un lugar en donde tienen la cabeza mucho más abierta que acá. Acá estamos mucho más cerrados y concentrados en el individualismo y lo que es mío y lo que me perteneces y por eso no lo comparto. Pero sería algo magistral digo yo, porque cuando alguien tiene conocimiento importante y lo ha adquirido en otros lados. No hay nada mejor que compartirlo con el jugador sin mirar la camiseta que tiene puesta.

Vemos a los deportistas como tales sin camisetas, en mi caso al futbolista para al nutrirlos de manera tal para que ellos puedan evolucionar, porque a veces estos estando en sus propias instituciones no logran adquirir los conocimientos que tiene Vicky que es una Leona con toda su experiencia.

Entonces si este conocimiento está latente, y está en este momento en una ciudad como Mar del Plata, porque no apoyar y brindarle todas las herramientas, sin recelos ni nada, porque al final todas las herramientas que les enseña Vicky lo van a aplicar en cada Club y en la liga.

Como te sentiste Facundo al compartir este día en el Campus?

Es la primera vez que me pasa que al compartir con otro deportista de un deporte distinto como es el hockey, que si te lo digo a viva voz no tiene nada que ver con lo mío, pero si lo profundizo tiene mucho que ver y encontramos puntos en común.

El hecho de haber estado en el campus, aprendí muchas cosas que me encantaron.

Ella estaba trabajando con un grupo de 7º personas y todas estaban en movimiento, ella estaba impartiendo sus conocimientos para que todas y organizadas lo apliquen y se mantengan en movimiento. Comprometidos.

Eso me maravillo. Ella recorriendo los sectores, porque el grupo estaba dividido en tres y repartiendo los conceptos necesarios con sus ayudantes. No todos pueden enseñar y hoy lo remarco. Ella tiene la capacidad de enseñar y enseñar abreviado, con pocas palabras y a jugar. Quiere decir que el mensaje llega.

Las mismas chicas iban corrigiendo a la medida que ella impartía el conocimiento.

Lo que aprendí es totalmente aplicable al fútbol.

Creo que existe también una motivación por parte de las jugadoras. Todas te conocen y saben quien sos ¿Hay otros deportistas de elite en el Hockey que desarrollen la misma actividad ?

Justo la voy a nombrar, ella es la Ronaldinho del Hockey. Hable por teléfono con Sole García y, a pesar de que mucho no me gusta hablar de estas cosas, lo aproveche para recordarles donde están a las chicas del campus. Y todo lo que se puede aprovechar este trabajo.

Les contaba que hoy tenemos un entrenador como Carlitos Muñoz que esta en el cuerpo técnico de las leonas. Que mi mundo esta allá y conozco a todos. Que el otro día miraba al Junior de selecciones al lado Agustín Corradini que para mi es Agus, que hoy en día es el entrenador de las Leonas. Y las chicas hoy en día, tienen todo esto en Mardel y eso es re importante. Y no es critica a las jugadoras, porque al contrario, ellas están entrenando ahí porque quieren superarse…sino que es para recordarles todo lo que tienen y en su ciudad. Ellas vienen y trabajan al máximo porque quieren mejorar pero a veces esta bien recordarles un poco todas estas cosas.

Volviendo a la pregunta te contaba que hable con Sole, a ella la llamaron de San Rafael y se muda con toda su familia para hacerse cargo de un proyecto de todo el tema de la selección de allá. Y les conté a las chicas del campus que Sole me llamo porque vio cosas de nuestro trabajo allá, intercambiamos conceptos e ideas.

Entonces por lo que hablamos creo que Sole va a trabajar en la misma línea y eso me pone muy contenta porque tuve la suerte de poder jugar con toda esa camada de jugadoras como Sole, y lo bueno es que se siga a delante con estas ideas. No es fácil, pero se que se puede.

Como pueden hacer las chicas para ingresar en el campus, hay limite de edad?

Mail: hockeycampvz@gmail.com

Twitter: @hockeycampvz

Facebook : hockey camp vico zuloaga

Facundo: lo bueno de esta tarea es que hay chicas de todas las edades. Hoy vi que se transmitía el mensaje de la misma manera a la chiquita de 12 o 13 que a la nena de 15 y 16 años.

Vicky: No hay limites en ellas, los limites los ponemos nosotros, las nenas son esponjas y eso es increíble. Podes regular distintas tareas y corregir. Pero ellas toman todos los conceptos sin importar la edad, como por ejemplo:” atacar los espacios”. Y el mensaje como dice Facu, es el mismo.

Facundo: …Si ella no te dice que es entrenadora de hockey tal vez te confundas con los conceptos que se tienen en un campo de futbol. Ella habla de ocupar espacios con y sin pelota, de educar para que se lea y se interprete el juego. Tenemos un montón de cosas en común, usamos la cabeza, y el lenguaje verbal con la diferencia de que ella usa las manos el bastón y la bocha y yo uso los pies. Pero en el deporte en si estamos hablando de los mismo. Y esto creo que te lo dije en otras charlas…porque no nos podremos juntar en este bendito País intercambiar ideas sin pisarnos los pies entre técnicos para que podamos enriquecernos y seguir aprendiendo desde otro enfoque.

Victoria, te gustaría ir a un entrenamiento de Futbol ?

Si, veo futbol me encantaría ver un entrenamiento y tomar conceptos. Muchas veces lo veo a Facu tomando notas en papel y mira a nivel personal también abrí la cabeza. Me dije si esto está pasando, también tengo que aplicarlo.

Antes enfocada en un deporte en un estilo de vida. El hecho de venir a Mar del Plata y conocer gente nueva me abrió mucho la cabeza y ahora estoy más grande y esto es muy lindo porque me empuja cada vez más a darles más herramientas a las chicas. Yo les digo a las chicas, al campus vienen por distintos objetivos y todos son válidos.

Me gustaría que todas tengan las sensaciones de miedo, ansiedad y adrenalina que se te genera al entrar en una cancha ( sabemos de qué hablamos ) eso es único. No es fácil, tiene sus pros y sus contras, pero voy en busca de eso. A mi trabajar con estas jugadoras me genera lo mismo, y me llena mucho. También aprendo mucho de ellas.

Guardiola, en su libro cuenta que ante un problema y en la búsqueda de la solución se junta con un campeón de ajedrez y allí busca más herramientas para resolver sus temas.

Entonces si un hombre así emplea estas prácticas, de juntarse con otro que practica un deporte que nada que ver con el suyo y toma de esto algo productivo porque no ponerlo en práctica ?.

Hablando un poco de continuar con estas tareas en el futuro. Lo ves posible?

Si, tengo ganas de hacer algo en febrero con grupos reducidos y con otro nivel mas intenso.

Facu: el tema este es importante que se da en esta ciudad, porque al que tiene capacidad no hay que tenerle miedo hay que tenerle miedo al que no tiene capacidad. Al que tiene capacidad hay que abrirle todas las puertas. Así que empecemos por abrirlas…en este caso puntual tienen un campus, al frente una leona con todo lo que jugo, medalla de plata, medalla de oro, y de repente dejamos como que las cosas fluyan. No tiene que ser un dato menor tiene que ser un dato mayor!.

Vico: me da bronca que la gente no trabaje con estas chicas porque hay muchas que pueden llegar muy lejos, me da pena porque somos responsables. Hay que darles mas importancia y proyectos. Por eso nos quedamos. No hay iniciativas. La gente tiene que trabajar con estas chicas, condiciones sobran, ganas sobran y lo veo todos los días.

Facundo: Pasa como en el futbol, aquel chico que tiene carencias pero que no puede llegar por determinadas cosas, porque no le pueden comprar un par de botines, porque no le pueden pagar una determinada cuota y a lo mejor tiene un talento extraordinario y que hacemos con eso? Es la eterna pregunta…vivimos en un país con excelentes deportistas, tenemos muy buenos formadores, entrenadores, y enseñantes…

Pero donde se esta fallando?

Facundo: Se está fallando en que no hay un programa organizativo a nivel nacional. Todos los países de Europa tienen un organigrama de las respectivas Federaciones básquet, futbol, hockey etc. Donde ellos bajan parta respetar los programas y parámetros, entonces la idea es que esos chicos van a crecer con los mismos conceptos y cultura y no importa de donde venga, si de boca, Aldosivi, River, Cadetes de san Martin etc. En bs as, en la plata. En el chaco. Un sistema organizado, con cabezas importantes, con dirigentes importantes y responsables y que escuchen a los que mas saben. Con un programa que los contemple y que en este caso tienes a una deportista de elite en tu ciudad y que haces con eso? Mínimamente tienes que consultarla, para ver como piensa y como apoyarla.

Victoria está dando los primeros pasos en la formación, es una artesana de la formación: hace cosas viejas y tradicionales con métodos nuevos.

Lo que le está pasando a ella yo ya lo vivencie. Si a ella le abren las puertas como a mi no crees que podríamos aportar más a los deportistas y a los chicos y a esta idea de trabajo en conjunto ? Para mi sería un orgullo. Porque lo que logro ella lo pueden lograr otras personas .

Se pueden lograr cosas independientemente del resultado porque ella el resultado en las Leonas no lo iba a obtener. Y yo siempre digo, viéndolo desde afuera, que vico logro ese nivel gracias al formador que tuvo al lado, Cachito Vigil. Que le enseño todo para estar en ese nivel.

Es decir si no tienes un formador de ese calibre en ese nivel no vas poder jugar …ahora, si tienes a los formadores, porque no se les da lugar ?

Hoy observaba el trabajo en el campus y sacaba cuentas en mi cabeza, la parte longitudinal del cuerpo ella la divide con el bastón y la bocha, el futbolista lo hace con las piernas la izquierda y la derecha y con la pelota. Y que si sos derecho y no esta trabajada la parte izquierda no podes complementar una situación real en un partido. Y hoy veía ese complemento, porque usaban la parte externa y la parte interna del bastón para resolver situaciones. Llevándolo al futbol, es importante complementar entre tu parte izquierda y tu parte derecha. Esto es un plan técnico, por lo cual se necesita tiempo y escuchar a los que han vivido otra cosa.

Se puede trabajar de la forma que se quiera, y a lo mejor se obtiene un resultado…pero el resultado es independiente.

Agarramos 11 jugadores cada uno, ella juega de una forma muy metódica, lirica y de posición y yo soy un tipo que me gusta el hockey vertical meto dos bochazos y a la lona, hago dos goles y aguanto el resultado cerrándome atrás y ella juega juega y juega ..pero después van a decir: no! pero que les esta enseñando Victoria ?…si mira, pero ella está enseñando un trabajo que yo no veo, un trabajo para llegar a la elite, está más allá. Pero mi mente está en el resultado, le gane al equipo de Victoria, genial ! pero muero ahí.

Entonces de mi equipo no llega nadie al seleccionado pero los del equipo de Victoria llegan 5 o 6 y ojo a lo mejor tampoco gano tantos títulos en el camino. ¿Cual es entonces el trabajo de formación, el de ella o el mío ?

“En el campus se trabaja en corregir movimientos y aprender nuevos conceptos”.

A mi los entrenadores me dejaron conceptos importantísimos a una temprana edad, y que no voy a olvidarme jamás, lo mismo quiero que pase en este campus.

Victoria, como es estar en una Olimpiada ?

Lo que más me impacto en la Villa olímpica fue el gimnasio, ver a todos esos atletas entrenando fue increíble, me sentí “no profesional” pequeña y dije: ahh mier…jajaja.

Los boxeadores corriendo con esas temperaturas de calor, con pesos en los cuerpos. Es increíble.

Todos conviviendo, es bárbaro y fue increíble llegar ahí.

Hoy hablaba con mis colegas y compartíamos que en nuestra época no teníamos estos espacios o campus donde podamos explotar nuestras habilidades. Hoy gracias a los medios y nuestra voluntad y esfuerzo, hay chicas que lo pueden tener. En nuestra época no había esto.

Y el entusiasmo de estas chicas no te deja quedarte atrás.

Facundo: Hablando del entusiasmo, te cuento que estando sentado junto al entrenamiento, en un momento llegan los ómnibus que vienen a buscar a las chicas. Y una de ellas me pregunta: Señor, tiene hora??.Ahi me di cuenta que estaban lamentando que terminara el juego. Se tenían que ir.

Solo hay dos formas de ver lo que sucedió:

1- Bueno llegaron los ómnibus, que bueno tenemos que terminar esto me estaba aburriendo.

2-Ohh no !! llegaron los ómnibus, ya?? NOO, ya termina el juego.

Creo que estas chicas estaban entusiasmadas y no querían irse.

