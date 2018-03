Autoridades de la Secretaría de Seguridad, encabezadas por Fernando Telpuk, presentaron un informe detallado con las actuaciones policiales llevadas adelante durante mayo. El reporte fue realizado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED).

La presentación se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y contó con la presencia del Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello; representantes de distintas fuerzas de seguridad como Policía Local, Policía de la Provincia, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura, Policía Rural, entre otros.

Desde la Secretaría de Seguridad, Fernando Telpuk, informó al respecto que “presentamos el balance de lo que fue el mes de mayo, con la totalidad de las actuaciones policiales de Comisarías, Comando y Policía Local. Esto fue expuesto a los jefes de las distintas dependencias y, en este caso, con la presencia del Fiscal General, Dr. Fernández Garello. Esto nos permitirá continuar con el trabajo articulado entre Fiscalías y fuerzas policiales para trabajar sobre aquellas facetas que consideremos deficitarias y reforzarlas, en procura de lograr una mejor calidad de vida para los vecinos.

Con respecto a los datos aportados por este informe mensual, Telpuk sostuvo que “el núcleo más duro que se analiza es el homicidio doloso. Esto se hace a nivel internacional y es lo que marca el nivel de violencia de las ciudades modernas. El dato arrojado es alentador porque estamos en los mismos niveles que el año pasado, que no tuvo precedentes en cuando a la baja de índices de homicidios dolosos”.

“Creemos que vamos a estar en el mismo valor del año pasado –es decir, cerca de 40 homicidios al finalizar el año-. Esto es importante porque la mayor cantidad de homicidios dolosos implica un mayor nivel de violencia en la sociedad. No hay sociedades violentas en las que no haya homicidios dolosos. Y nosotros logramos bajar este índice. No nos podemos conformar con esto, queremos seguir bajando estos índices y mejorar”, añadió el funcionario.