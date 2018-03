Romina Rosales tenía 28 años de edad, era madre de 3 hijos menores y el pasado 23 de abril falleció en el Hospital Interzonal de Agudos y la familia denuncia “omisión de atención médica y/o abandono de persona”.

La madre de la joven fallecida, con el patrocinio legal de la Casa del Trabajador, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General solicitando se determine la responsabilidad penal de los directivos del HIGA, Ministra de Salud Zulma Ortiz y Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, “por su omisión en garantizar el derecho a la salud y a la vida de la mujer fallecida y demás vecinos que necesitan del lugar para recibir atención médica”.

Todo se desencadenó el pasado lunes 17 de abril del corriente año cuando Romina comenzó a sentirse mal. Su madre decidió llevarla a la guardia del HIGA para que sea atendida.

Sin embargo, y sorpresivamente le informaron que no había médico y que se dirigiera al UPA ubicado a 300 metros del hospital.

“Estaba con mi hija sin movilidad, sin recursos y sin atención médica. Cuando le manifesté esta situación, la persona que me atendía a través de la reja me dijo: ‘no sé, arreglate’ (SIC). Me dejaron junto a mi hija abandonada. En ningún momento me ofrecieron una ambulancia para el traslado”, señaló María Isabel Cardozo.

Ante esta situación, solicitó un taxi y al llegar al UPA “nuevamente y para mayor sorpresa un cartel decía que no había médico. Como la situación de mi hija era crítica, una enfermera me hizo pasar junto a ella, la revisó y diagnosticó una posible hepatitis; le suministraron suero y la dejaron en observación en el lugar hasta las 19”, reseñó.

“A esa hora el cuadro de mi hija seguía siendo grave; y ante mi reclamo, deciden enviarme desde la UPA nuevamente al HIGA, ahora si en ambulancia. Allí, un médico me informa que mi hija tenía piedras en la vesícula y nos mandan a casa, diciéndome que debía sacar tuno para ser atendida recién el día jueves siguiente”, agregó.

La madre de la víctima explicó que el día martes 18 de abril el estado de su hija se agravó, por lo que decidió llevarla a la salita de Guanahani, donde llegó desmayada. “Los enfermeros de la salita la envían otra vez al HIGA. Al llegar, deciden operarla de urgencia y al salir de la cirugía y como no había cama en los pisos de internación, la dejan en la guardia (o sector denominado showroom)”, precisó.

“Pasadas las horas, mi hija no se recuperó de la cirugía y se agravó su situación, ante lo cual la trasladan a terapia intensiva, donde finalmente falleció el día 23 de abril a las 12”, destacó.

Tras lo narrado, la mujer consideró que “la muerte (u homicidio) de mi hija se debió a la falta de atención médica idónea en tiempo y forma. Si desde el principio se la hubiese atendido adecuadamente con médicos y no con enfermeros, esto era evitable”, subrayó.