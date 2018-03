indigentes

La Fundación Si es una ONG surgida en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de 3 años está en Mar del Plata con dos objetivos concretos uno referido a la contención de las personas en situación de calle, y el otro a la inclusión laboral y social abordando las cuestiones de adicción, cuidado de niños, problemáticas de salud y todo lo relacionado con la tramitación de jubilaciones y DNI.

Ivana, coordinadora del “Operativo Frío” aseguró en Radio La Red – Mar del Plata (FM 91.3) que “esto se hace a través de una acercamiento que se brindan todos los miércoles, en Colón e Independencia, ahí nos juntamos un grupo de voluntarios, entonces la excusa que usamos para hacer el abordaje es un plato de sopa. Desde Buenos Aires nos provee sopa, y muchos comerciantes marplatenses de muy buena voluntad, que no quieren ser nombrados, nos proveen panificado”.

Además, el operativo frío actualmente tiene tres puntos de encuentro, uno es el centro, plaza Rocha y el Materno Infantil. En relación a esto, “con la ONG Prabhupada Seva estamos llevando a cabo un trabajo mancomunado, nos pusimos de acuerdo ellos confeccionan las bolsas de dormir con los saches de leche y en juntos las entregamos a la gente que está situación de calle”.

“El tema es que como acá no hay paradores en donde la gente puede ir a dormir, hay dos nada más, y la cantidad de gente que hay calle es más de lo que se dice por eso lo que tratamos de hacer es que pasen el invierno de una mejor manera, al menos con la bolsa de dormir” sostiene Ivana.

Desde el municipio sostienen que las personas que actualmente viven en la calle son menos de 300, en relación a esto, Ivana sostiene “nosotros llevamos una estadística y hay más gente en situación de calle de lo que se dice en las cifras oficiales”.

A pesar de no tener sede, desde la fundación también” trabajamos con niños con los talleres llamados “Si Pueden” muchos se hacen en comedores allí desde lo lúdico, se les hacer ver a los nenes que pueden haber una inserción laboral diferente y aprendan a ganarse el sustento de una forma más digna”.

Todas las personas que forman parte de Fundación Si, son “simples voluntarios, cada uno dentro de la organización tiene un función y sobre todo tenemos voluntad” aseguró Ivana.

Asimismo, agregó: “Nuestro trabajo es de hormiga, todos los voluntarios trabajamos, la gente se va sumando, comerciantes y voluntarios, pero no tenemos una ayuda gubernamental porque, justamente, somos no gubernamentales, todo se canaliza a través de donaciones”.

En relación a la poca colaboración de diferentes entes municipales Ivana sostuvo: “a veces las ONG encontramos algunas desidias para cosas simples y básicas, todos los ciudadanos tenemos derecho de tener DNI por mas que no tengamos domicilio, pero por ejemplo nos encontramos que no nos dejan tramitarlo, ni a nosotros ni a ellos, porque no tienen una vivienda donde vivir,es anticonstitucional, debería ser operativamente un poco más expeditivo”.

En relación a esto, la voluntaria enfatizó “hay desidia en algunas situaciones y hay muy buena voluntad de la gente de las ONG. No nos mueve nada más que el motivo de ayudar al otro, pensar y creer que otra realidad es posible”.

No es tarea sencilla lo que con el corazón hacen los voluntarios de Fundación si, “vamos sin juzgamos a nadie, tratamos de ser solidarios y ser un nexo y hacerles entender que se puede vivir de otra manera. Este tipo de gente a la que asistimos, tiene los vínculos rotos, tiene un sistema que no le da credibilidad, tiene un respaldo de gente que los usa para ciertas cuestiones, frente a eso nos encontramos con gente que se deja ayudar y con gente que te dice ‘mira, yo me las arreglo”. Sentenció Ivana.

Si querés sumarte o saber más sobre la Fundación SI comunicate al mailrecorridasmdq@xfundacionsi.org.ar o a los celulares: Guillermo: 154 489112 o Gabriela: 155 286079