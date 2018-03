Como cada año, con el apoyo del Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, el Centro de Actividades Submarinas Escualo (CASE) presenta el Ciclo de Charlas “Con-Ciencia Marina”, que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Gral. Paz 4776, abierto al público en general con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad, desde las 18, se proyectará la película “En busca del coral” (“Chasing Coral”, del director Jeff Orlowski) y luego se abrirá el debate con los investigadores de INIDEP Dr. Rubén Negri y la Dra. Carla Berghoff, acerca de la problemática del Cambio Climático y la acidificación oceánica. Se hará a su vez un acercamiento al público de cómo se trabajan esas problemáticas dentro del INIDEP.

Denominado en sus primeros años como Semana del Mar (2011 a 2013), el ciclo rebautizado en el 2014 como “Con-Ciencia Marina” lleva cinco años de crecimiento constante.

Este trabajo conjunto entre el C.A.S.E y el INIDEP se da gracias a la reactivación de un convenio preexistente entre ambas instituciones desde 1978. El ciclo fue reconocido internacionalmente con un subsidio otorgado por NANO Outreach Project de la Asociación POGO (Partnership for Observation of the Global Oceans)