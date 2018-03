Ya está definido el cuadro de 16avos. de final de la Copa Argentina, que comenzó con el encuentro entre Lanús y Unión, en la cancha de Arsenal.

La organización confirmó para el domingo próximo, a las 21, en el estadio mundialista de Mar del Plata, el encuentro entre River e Instituto, aunque los cordobeses querían postergarlo “porque empezamos la pretemporada hace dos días y no tenemos habilitados los refuerzos”, explicó Gastón Defagot, presidente de la gloria.

Boca y Guillermo Brown de Puerto Madryn, se jugará el miércoles 23, a las 21.10, en Mendoza. Los chubutenses habían solicitado la postergación, dado que recién han vuelto a los entrenamientos.

Hay otros dos encuentros programados. El domingo, desde las 15.30, San Lorenzo jugará ante Deportivo Morón en la cancha de Lanús. Y el lunes, a las 18, Temperley y Defensa y Justicia se medirán en el estadio de Racing.

Independiente y Atlético Tucumán debían jugar en la noche del jueves, pero la AFA lo postergó, sin fecha definida. Los dos clubes pidieron la postergación para llegar más descansados al enfrentamiento que sí sostendrán por la Copa Sudamericana el martes próximo, en Tucumán, en el inicio de la serie de octavos de final.

El resto de los partidos correspondientes a esta etapa, que todavía no tienen día ni estadio establecidos, son: Rosario Central vs. Deportivo Riestra, Atlético Rafaela vs. Banfield, Newell’s vs. Godoy Cruz, Aldosivi vs. Vélez, Huracán vs. Colón, Sarmiento vs. Sacachispas, Talleres de Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Atlanta vs. Sport Club Pacífico y Defensores de Villa Ramallo vs. Belgrano de Córdoba.

Olimpo de Bahía Blanca aguarda por el vencedor de Racing-Atlético Mitre de Santiago del Estero.