Jorge Fernandez Díaz

Noticias de España

Presidirán la Comisión de Exteriores del Congreso y la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, respectivamente, según adelantaron fuentes del Partido Popular

Jorge Fernández Díaz.

Jorge Fernández Díaz, el polémico ex ministro del Interior de España, ocupará en esta nueva legislatura que se inicia en los próximos días, la presidencia de la Comisión de Exteriores del Congreso. Así lo han anunciado este martes fuentes del Partido Popular, que también apuntaron que el ex presidente del Congreso Jesús Posada será el nuevo presidente de la Comisión Constitucional, y el ex ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo presidirá la comisión mixta de Seguridad Nacional.

José M. García-Margallo.

Así, pues, habiendo fallado las “puertas giratorias” para estas personas, el PP los recoloca. Jesús Posada –hasta ahora presidente de la Comisión de Exteriores– sustituye como presidente de la Comisión Constitucional al ahora ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Su puesto como presidente de la Comisión de Exteriores, que también había ocupado Josep Antoni Duran, ahora lo ocupará Fernández Díaz. El ex ministro Margallo se queda con la comisión de Seguridad Nacional, donde asisten representantes del Congreso y del Senado.

Fernández Díaz, por su parte, no ocupó la de Seguridad Nacional, sino la de Exteriores, un área donde hasta ahora no tenía experiencia, mientras que Posada –considerado un hombre negociador y fiel a Rajoy– presidirá la Constitucional, que es la de más peso político de las tres.-

Madrid (INCAT).-