Jorge Martinez

Una comedia de enredos, celos, risas y suspensos que harán divertir a marplatenses y turistas; con libro de Sergio Marcos y Martín Guerra.

Funciones de miércoles a domingos a las 22, en el teatro Teatriz, Diagonal Pueyrredón 3338.

Silvana nos cuenta todo sobre su actualidad como artista. Antes habíamos hablado con ella y la conocimos mucho más gracias a su arte, ya que formó parte las obras de teatro como “14 Millones” ( temporada 2014 ) , “La familia no se mancha” ( temporada 2015 ) y participaciones en la obra “Clavado en Paris” ( temporada 2015 ) con Rene Bertrand y la obra “Lo bueno dura poco” (2016) con Andres Nara.

Durante el 2016 Silvana trabajó en televisión en el programa humorístico Noticampi. En el 2015 participo de varios scketch junto Seba Presta ( Prestico ) en Duro de Domar por Canal 9 y 2016 en Maldito Presta en su canal de YouTube. También durante el 2016 participó en Tita, la película que estrenó el pasado 5 de octubre con Mercedes Funes y gran elenco y en el film El jardín de la clase media con Eugenia Tobal entre otros, próxima a estrenarse en 2018.

1- ¿Podes describirnos tu personaje en “¿Qué le digo a mi mujer? “?

Mi personaje en Que le digo a mi mujer es Tamara, la ambiciosa esposa del presidente de la empresa que sabe muy bien lo que quiere y tiene un objetivo claro dentro de su estadía en ese fin de semana que pasan todos juntos dentro de la casa del empleado de su marido.

2- ¿Qué te divierte más de la obra?

Todo! Mi personaje apunta a Natalia (adriana salgueiro) y va por todo!!!

3- ¿Pudiste ir a ver otras obras? ¿ Que podes destacar de ellas ?

Pude ver pocas obras y la verdad están geniales!! les deseo lo mejor a todos!! Hay una gran variedad para todo tipo de público!

4- Además de hacer lo que más te gusta, es bueno estar en casa en tu ciudad. ¿Qué pudiste hacer en tu tiempo libre?

Amo Mardel , no hemos tenido tiempo libre aun jaja pero cuando puedo disfruto mucho de salir a cenar!

5- Volviendo al espectáculo, Adriana Salguiero es una verdadera inspiración ¿no? . Que estas aprendiendo de trabajar con grandes de la escena como ella y Jorge Martinez?

Adriana es una gran compañera, me ayuda mucho, me aconseja, es un sueño cumplido trabajar con ella y un orgullo estar acompañada de este elenco. Lo mismo con Jorge Martinez , lo veía en la tele de chica, hoy lo acompaño arriba del escenario . Estoy muy agradecida de verlos a ambos y aprender..

6 – El elenco se completa con Ginette Reynal, Matías Santoiani, Gimena Vecchio, y Santiago Caamaño. ¿Como es la química entre todos?

La verdad nos llevamos genial arriba y abajo del escenario, nos acompañamos, nos contenemos, todos aportan y nos divertimos mucho. Que mas se puede pedir…

7- A esta altura del año, es tiempo de balances. ¿Cuál es el tuyo de este 2017?

Siempre es bueno, este año fue de cosechar aquello que venía sembrando.



8-¿Podes contarnos tu experiencia en “Tita de Buenos Aires”?

Uffff increíble!!!! La producción, los actores, la directora, vestuario, maquillaje, absolutamente todo era increíble y así quedo la película. Aquel que no la vio, se la recomiendo. Una película que quedará en la historia.



9-¿Qué esperas para este 2018 en lo artístico y laboral? ¿Y en lo personal?

La vida me sorprende continuamente en todo sentido!! espero lo mejor!!! Como siempre! Seguir trabajando, experiencias nuevas, en cine, tv, teatro, etc.

10- No pudimos evitar ver en tu perfil de Instagram una foto con Cristian Castro!. Una casualidad? como fue ese encuentro ??. Te gusta su música?

Jajajaj era su fan en la adolescencia! Me encanta su música, muchísimo!!. Nos cruzamos en un boliche y me saque la foto, cuando la subí me contactó por Instagram!. Jaja esas cosas de la vida que te llevan a chatear con tu ídolo de cuando eras pequeña… terminamos mensajeandonos por whatsapp y lo invite a ver la obra cuando esté por Mardel.