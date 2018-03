Un joven de 18 años denunció ante la justicia el accionar de dos agentes de la Policía Bonaerense que, sin motivo alguno, lo redujeron, lo golpearon y lo mantuvieron privado de su libertad durante casi 4 horas.

De acuerdo a la información suministrada a PUNTONOTICIAS, El hecho ocurrió el pasado sábado alrededor de las 14 a pocos metros del domicilio de Angel Nesci, ubicado en el barrio Las 2 Marías, que tras cruzarse con dos agentes de la policía “que estaban comprando choripán en la esquina de mi casa” estos comenzaron a seguirlo y al cruzar la calle fue abordado por los uniformados.

Sin mediar palabra alguna, lo tomaron del brazo y lo redujeron, para luego tirarlo al piso, donde lo esposaron y lo patearon.

Un vecino pudo advertir lo sucedido y activó la alarma vecinal, con lo cual todos los vecinos de esa cuadra salieron en defensa del joven.

No obstante, los efectivos lo subieron a un patrullero y lo mantuvieron allí casi cuatro horas incomunicado, hasta que luego lo llevaron a cuerpo médico para que lo revisen y tras hacerle firmar un acta “que no me dejaron leer”, lo dejaron en libertad.

La victima destacó que sus amigos cuentan con filmaciones de lo sucedido e incluso su padre tiene fotos de los dos policías.

Además, en las inmediaciones hay cámaras del sistema de monitoreo municipal y la justicia solicitó el inmediato secuestro de todo lo grabado del accionar delictual de la policía.