El titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, aseguró que el gobierno provincial garantizará la custodia de las instalaciones del club Alvarado y sus dirigentes, luego de los incidentes con un grupo de barras que terminaron este martes con dos heridos de bala en la sede de la institución.

“La tribuna de Alvarado no va a volver a ser la misma: si los dirigentes no pueden evitar el ingreso de los barras con el derecho de admisión, nosotros estamos dispuestos a aplicar y garantizar la prohibición de concurrencia”, afirmó Lugones tras reunirse con autoridades del club marplatense.

Lugones señaló que “por mandato del ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo” viajó a Mar del Plata luego del ataque que se produjo el martes por la noche en el club durante la presentación de Gustavo Noto como nuevo técnico del equipo que milita en el Federal A.

El funcionario se reunió en un hotel céntrico de la ciudad con el presidente del club, Pablo Mirón, y con el diputado nacional Facundo Moyano, quien estuvo presente durante el ataque.

“Nosotros no vamos a ser indiferentes. Me causa mucha pena ver que es un club que decidió no financiar a estos delincuentes y que sigue padeciéndolos. Si no pueden echarlos, lo vamos a hacer nosotros”, señaló Lugones luego del encuentro.

El funcionario mantuvo además una reunión en los Tribunales locales con el fiscal Fernando Castro, quien lleva adelante la investigación del hecho, que por el momento no tiene detenidos.

Castro solicitó el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el club, en la calle Rodríguez Peña y avenida Jara.