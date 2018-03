Noticias de Siria

La iniciativa busca generar conciencia en la comunidad internacional respecto a la situación actual en el país, que muchas veces ha pasado desapercibida ante los ojos del mundo.

En medio de la fiebre que ha despertado el juego Pokémon Go a nivel mundial, el Ejército Libre Sirio (ELS) ha lanzado una campaña en Internet que denuncia el sufrimiento de la comunidad infantil y en general del pueblo sirio en una guerra que en más de cinco años ha dejado cientos de miles de muertos

“Los medios están difundiendo ampliamente el juego Pokémon Go, por lo que hemos decidido hacer públicas estas imágenes para resaltar el sufrimiento del pueblo sirio”, expresó un portavoz de las Fuerzas Revolucionarias de Siria (FRS) al diario ‘The Independent’ .

#PokemonInSyria#RFS

La iniciativa, difundida por la sala de prensa de las FRS a través de Twitter , consta de una serie de fotografías de menores sirios sosteniendo imágenes de los personajes del universo Pokémon con frases como: “Estoy en Idlid, ven por mi” o “Hay una gran cantidad de pokémones en Siria, ven y sálvame”, entre otras. El proyecto ha generado gran repercusión en las principales redes sociales y busca generar conciencia en la comunidad internacional respecto a la situación actual en el país, que muchas veces ha pasado desapercibida ante los ojos del mundo.

Al respecto, la Campaña de Solidaridad Siria, una organización con sede en el Reino Unido que se solidariza con la revolución siria, escribió en su página de Facebook : “Los sirios tienen preocupaciones más apremiantes que capturar pokémones. Ojalá la realidad aumentada pudiera salvar vidas en Siria“.

