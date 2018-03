Arrancó la tercera edición del Torneo internacional que se desarrolla en Buenos Aires entre el 13 y el 20 de octubre.

Los Juegos Juveniles Parapanamericanos 2013 tienen lugar en Buenos Aires. Son ocho días en los que jóvenes deportistas de entre 14 y 21 años de edad, provenientes de 17 países del continente, demostrarán su talento, habilidad y profesionalismo compitiendo en diez deportes. En la última edición- Bogotá, Colombia- Nahuel Gutiérrez consiguió la medalla de plata junto al técnico nacional Matías Bernatene.

En levantamiento de pesas, los integrantes de la delegación argentina y que representarán a Mar del Plata, son los pesistas Lucas Gareca y Rodrigo Villamarín, ambos becados por la Fundación Fuego Sagrado, la coordinadora técnica de los juegos Sofía Cadona -asistente de Bernartene-, y David Coronel, quien el pasado 28 de Septiembre se consagró Campeón Nacional en categoría medianos en el Torneo paralímpico de pesas Pinamar 2013, cumplirá el rol de juez. Además, el representante marplatense en los Juegos Paralímpicos Londres 2012 ha aportado su experiencia -y sus nueve años de trayectoria en la fundación- en la preparación de los chicos. Supervisado por el profesor Bernatene, quien lo designó para realizar sus primeras prácticas como entrenador, David inició este proceso con el objetivo de establecer un “feedback” con los jóvenes pesistas y volcarles sus conocimientos y sus vivencias.

Coronel se mostró confiado y expectante ante las performance de sus entrenados: “Los veo muy bien. Rodrigo está muy ansioso porque es su primer torneo internacional”. “Estuvimos entrenando varios meses. Desde marzo de este año que me eligieron para que me encargue de entrenar a los chicos. El primero fue Lucas y después apareció Rodrigo. Matías (Bernatene) me dijo que ‘son mi responsabilidad y que les voy a volcar mi experiencia que obtuve estos cuatro años”, confesó el pesista marplatense.

Ante el resultado que puede llegar a deparar este certamen internacional, David expresó con cautela: “La verdad es que no sabemos mucho sobre los rivales. Esperamos hacer un buen papel. Estamos haciendo todo lo posible para que lo disfruten y más allá del resultado, voy a estar contento de cómo les vaya”.

Los jóvenes pesistas verán la acción el viernes 18 de octubre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Lucas Gareca explicó que “llevan la ansiedad bastante bien” y que “se tienen fé para este torneo”. “En los entrenamientos intentamos dejar todo. Nos preparamos muy bien para este torneo. Para nosotros es lo más importante del año”, sostuvo Lucas. Rápidamente agregó que sus expectativas serían: “Hacer un gran papel; sacar lo mejor de mí. Quiero disfrutarlo”.

Por el lado de Rodrigo Villamarín, el marplatense de quince años “está nervioso” por ser su primera competencia internacional. “Por momentos me ganan los nervios porque es mi primera experiencia en un torneo como éste y espero que vaya todo bien”, manifestó Rodrigo que para finalizar indicó que quiere disfrutar la experiencia y pretende que sus tres intentos sean válidos.