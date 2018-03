A un año del conmocionante hecho, el Juez de Garantían Nº 5, Dr Gabriel Bombini dictó resolución elevando a Juicio el caso Lucía Pérez y resolvió que los imputados Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani permanezcan detenidos. Mientras que Alejandro Maciel seguirá con prisión domiciliaria.

El magistrado entendió que está probado que Farías y Offidani son presuntos coautores del hecho calificado provisionalmente como constitutivo del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad (art. 5 inc. c art. 11 inc. a Ley 23737). Por tanto, se rechazó el sobreseimiento solicitado por la defensa, y el pedido de libertad, manteniéndose su detención por el delito que tiene una expectativa de pena de 6 a 20 años de prisión.

En relación a la muerte de Lucía Perez, el juez Bombini reconoció que, a diferencia del anterior la cuestión ha quedado con mayor grado de duda, principalmente a partir de las divergencias expresadas por los distintos peritos intervinientes sin que se haya realizado una junta médica en la que hubiera participado la totalidad de ellos y para procurar generar puntos de consenso, lo que deberá realizarse en el debate oral y público.

En este aspecto, los peritos han expresado un mayor grado de consenso en establecer en relación a la causal de muerte como mecanismo altamente probable la congestión y edema pulmonar de causa tóxica, probablemente vinculada al consumo de cocaína.

Por tanto, aparece como punto central para el debate determinar la responsabilidad penal que le cabe a quien habría resultado el proveedor de las sustancias –Farías- y a quien habría colaborado en esa acción –Offidani-.

Mayores dudas aparecen en torno a la existencia de un abuso sexual con resultado muerte en concurso ideal con femicidio. En ese punto, las posiciones de los peritos han sido diversas: tres médicos se pronuncian sobre la probabilidad de que haya existido: la médica que realizó la autopsia (Dra. Carrizo), el médico que en aquel momento se encontraba a cargo del cuerpo médico local (Dr. Chiodetti), y el perito del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora (Dr. Bonvicini).

Los peritos de la Asesoría de la Suprema Corte de Justicia, expresaron que aunque existen signos de brusquedad, no pueden afirmarlo ni excluirlo. La perito de la defensa (Dra. Corti), menciona que la causal de muerte es indeterminada, y que no puede afirmarse la existencia del abuso.

Por lo expuesto, el juez Bombini consideró que esta cuestión que no ha quedado debidamente zanjada exige la apertura del debate para que pueda ser determinada, dado que incide en la discusión sobre la privación o limitación del consentimiento pleno de la víctima, al inicio del encuentro con Farías, o durante su desarrollo posterior. También, debe tenerse en cuenta la posible limitante de ese consentimiento por la provisión y consumo de estupefacientes o incluso un posible estado de inconciencia, respecto de lo cual tampoco los peritos han sido unánimes.

Por tanto, más allá de las diferencias de mayor o menor probabilidad de un hipótesis de causal de muerte -por suministro de estupefacientes por sobre la violencia o abuso sexual-, tratándose de un hecho único se dispone la elevación a juicio para ventilar la totalidad de las hipótesis posibles en el debate oral.

Con respecto de Alejandro Alberto Maciel, por estimarlo presunto autor penalmente responsable del hecho calificado provisoriamente como constitutivo del delito de encubrimiento agravado por la gravedad del hecho precedente (art. 277 inc. 1° “b” y 3° “a” del CP) (art. 45 del CP). En este caso, tratándose de un encubrimiento de aquel hecho principal, las dudas antes referidas sobre aquel hecho condicionarán la suerte de su acusación de acuerdo con lo que ocurra en el debate.

También se han presentado divergencias entre los peritos sobre el presunto lavado y acondicionamiento del cuerpo, que ha sido afirmado por la médica autopsiante y su auxiliar eviscerador –y sostenido por Chiodetti y Bonvicini-, pero negado por los peritos de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte, sin abundar en sus fundamentos lo que requerirá de aclaración en el juicio.

Por tanto, frente a las dudas que persisten, su acusación también va a juicio y se mantiene la medida de morigeración otorgada oportunamente y fundada principalmente en aquel momento en ese cuadro probatorio dubitativo.